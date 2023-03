Tumore all’utero, ecco lo ’speed date’

Lo ‘speed date’ per la prevenzione del tumore al collo dell’utero arriva sul territorio e farà tappa oggi alla Casa della SaluteComunità di Comacchio. Sulla scia del riscontro positivo registrato alla Casa della Comunità di Ferrara, sempre più luogo deputato alla promozione della salute e della prevenzione in linea con l’obiettivo di renderlo un importante punto di riferimento per i cittadini e le cittadine, l’iniziativa informativa viene replicata su altre Case della Comunità nel territorio provinciale nel mese di marzo, all’interno del programma del ‘mese delle donne’ promosso dalle aziende sanitarie ferraresi e legato alla giornata dell’8 marzo. L’appuntamento, quindi, è per oggi dalle 9.30 alle 12.30 presso l’atrio di ingresso della Casa della Salute di Comacchio, dove le professioniste sanitarie dedicate a questo percorso saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsiasi dubbio, domanda, curiosità in merito al cancro della cervice uterina e agli strumenti di prevenzione, quali il programma di screening tramite Pap Test e Hpv Test e la vaccinazione HPV. Al punto informativo saranno presenti le dottoresse Caterina Palmonari, Giulia Cavallina, Germana Gotti, Roberta Carfora e Mariella Lombardo. L’evento con la formula dello ‘speed date’, appuntamenti informativi veloci, ma ricchi di contenuti attraverso tre postazioni dedicate alle informazioni su screening, vaccinazione HPV.