Tumori, svolta tecnologica Ecco il centro d’eccellenza

Aprirà sabato prossimo in via Ravenna, con il taglio del nastro previsto per le 10, il nuovo centro di diagnostica di ultima generazione "Vitalis", con tre risonanze magnetiche ed esame ‘Diffusion Whole Body’ per diagnosi dei tumori nascosti. Tra Ferrara e Bologna nascerà così una rete dell’alta diagnostica che permetterà ai cittadini ferraresi di restare in Emilia-Romagna per fare gli esami di ‘imaging’ ed eseguire i propri approfondimenti diagnostici. "Questo è il primo risultato dell’apertura del nuovo polo diagnostico a Ferrara da parte del Gruppo Monti Salute Più - hanno spiegato Antonio Monti e Graziano Pratoni , rispettivamente direttore scientifico e general manager del gruppo - che vanta un’attività di oltre 50 anni tra le province di Bologna, Ferrara e Venezia, e che era già presente nella città estense con il poliambulatorio Vitalis su Via Ravenna, da anni punto di riferimento nella medicina fisica e riabilitazione". Dopo importanti lavori e un cospicuo investimento da parte del gruppo, il polo sanitario ‘Vitalis’ ha ampliato notevolmente gli spazi e i servizi, e ospiterà un concentrato di alta tecnologia diagnostica.

La parte del leone la faranno le tre risonanze magnetiche. "L’obiettivo di questa collaborazione virtuosa tra pubblico e privato – ha spiegato Antonio Monti – sarà quello di diminuire la cosiddetta "mobilità passiva" dei cittadini emiliano-romagnoli costretti a recarsi fuori regione per esami diagnostici con immediati benefici in termini di viabilità, sicurezza stradale, costi personali e sociali". "Un investimento imponente – ha rimarcato il sindaco Alan Fabbri presente con il vice Nicola Lodi alla presentazione del progetto – che rende protagonista Ferrara nell’alta diagnostica e che contribuisce ad arginare lo spostamento dei cittadini verso le altre regioni, in primis Veneto e Lombardia". Il primo cittadino ha ringraziato l’azienda "che ha creduto e investito a Ferrara e che ha creduto anche nel lavoro dell’amministrazione pubblica: il Comune ha infatti sostenuto, anche sotto il profilo tecnico, questo insediamento, orientato al potenziamento dei servizi sanitari convenzionati sul territorio. È stato un lavoro di circa due anni, di cui oggi raccogliamo i frutti, per l’intera comunità".

"La nuova struttura – ha detto il sindaco – sarà tecnologicamente all’avanguardia e potrà arginare in maniera importante il tema della mobilità passiva verso le regioni confinanti con la nostra provincia. Mobilità passiva che, oltre a costare caro in termini economici, ha un impatto notevole sulle persone, costrette o indotte a spostarsi con i disagi che ne conseguono, soprattutto per i malati". "Il gruppo Monti – ha rilevato Fabbri – ha radici solide e professionalità radicate. Proprio in questi giorni – ha poi concluso – in commissione sanità si è relazionato sull’evoluzione dei progetti all’interno dell’ex Sant’Anna, evoluzione orientata a portare entro le mura molti servizi oggi delocalizzati a Cona. Una scelta di prossimità ai cittadini e di potenziamento della rete sanitaria diffusa".

Lauro Casoni