Turandot, l’opera dietro le quinte: scene e costumi

Con Turandot e l’inizio della stagione d’opera e balletto del teatro Comunale parte oggi anche il progetto ‘Dietro le quinte dell’opera’, a cura dello scenografo e costumista Lorenzo Cutùli, che in quattro occasioni accompagnerà il pubblico tra le scene e i costumi di alcune delle opere più suggestive in cartellone. Le visite guidate alla scoperta dei segreti dell’allestimento, prenderanno il via con Turandot di Puccini. Ogni data avrà due turni di prenotazione, il primo alle 10 e il secondo alle 11.30. Il punto di ritrovo sarà nel foyer del Comunale.