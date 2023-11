Turandot, stasera la prima a teatro: "Un ponte tra Ferrara e l’Asia"

"Turandot è una grande operazione culturale attraverso la quale il Teatro Comunale di Ferrara si apre sempre più al mondo. Si getta oggi un ponte tra Ferrara e l’Asia. È un punto importante per il teatro, che oggi vanta proprie produzioni operistiche ‘allacciate’ a collaborazioni internazionali, che superano anche i confini continentali. È un grande orgoglio per la nostra città e un risultato che passa attraverso l’eccellente lavoro messo in campo dalla direzione, dagli staff, dai tecnici e dalle maestranze del teatro comunale". Così il sindaco Alan Fabbri accogliendo ieri mattina a palazzo Municipale una delegazione coreana che - in coproduzione col Teatro Comunale - porterà in scena oggi alle 20, la Turandot, che apre la nuova Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Comunale. L’anno scorso era stato il Don Giovanni ‘ferrarese’ ad andare in scena a Daegu, in uno scambio culturale nel segno dell’opera.

Erano presenti, a fianco del direttore artistico Marcello Corvino e del direttore d’orchestra Marcello Mottadelli: Kevin Chung (direttore di produzione), Kabgun Chung (intendente del teatro dell’opera di Daegu), Woncheol Jeong (Capo del dipartimento artistico), Youngsun Kim (membro del dipartimento artistico), Gayeong Ryu (membro del dipartimento artisti) e alcuni degli interpreti dell’opera attesa domani: Yoon Byungkil (personaggio Calàf), Kim Eunhye (personaggio Liù), Moon Seokhoon (personaggio Timur).

"Dopo che la Fondazione Teatro Comunale in Italia e il Teatro dell’Opera di Daegu hanno firmato un accordo reciproco di collaborazione, nel 2021 – ha detto il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Daegu, Kabgun – si è creata una stretta e profonda fiducia tra le due istituzioni e tra le due città. Speriamo che, condividendo l’arte di ‘fare opera’ e approfondendo i nostri scambi, si instauri un rapporto continuativo con Ferrara anche nel prossimo futuro".

"L’opera Don Giovanni ha attirato molti spettatori alla Daegu Opera House l’anno scorso - ha sottolineato - ed è stata per noi come un regalo. Ora Daegu, Città Creativa della Musica UNESCO, presenta la propria produzione, Turandot, ai ferraresi, cui stanno lavorando in una stupenda sinergia gli staff dei due teatri, i cantanti coreani e gli interpreti italiani, tra cui l’orchestra, il coro, il corpo di ballo, gli attori e il coro di bambini, che sono stati coinvolti nella produzione". "Operazioni come il Don Giovanni in Corea nel 2022 e ora la Turandot ‘coreana’ a Ferrara danno il senso del nostro lavoro - ha evidenziato Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara -. Con coproduzioni come queste, cui hanno lavorato centinaia di persone tra tecnici, artisti e musicisti, si vogliono stringere collaborazioni durature tra teatri distanti geograficamente, ma non negli intenti. Stiamo realizzando spettacoli volti a costruire la pace e rivolti a un pubblico che comprende anche giovani e giovanissimi, come è successo ieri durante la prova generale cui hanno partecipato cinquecento entusiasti bambini e ragazzi".

L’appuntamento di stasera a Teatro si replicherà domenica ed è già quasi sold out. L’allestimento proviene dalla Corea ed è arrivato a metà novembre a Ferrara dopo aver attraversato gli oceani su una nave che ha fatto tappa a Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Gedda in Arabia Saudita, ha passato il canale di Suez, ha fatto scalo al porto di Damietta in Egitto, e poi in Spagna Barcellona e Valencia, infine, dopo quasi tre mesi, è approdata a Genova.

re. fe.