Turandot vista dagli alunni. Ciak sul piccolo schermo

Con l’inaugurazione della nuova stagione di opera e balletto del teatro comunale Abbado (il 24 e 26 novembre con Turandot), ripartono gli approfondimenti con Storie d’Opera, che racconta la lirica attraverso i libri, e Prima della Prima, ciclo di incontri curati da critici musicali e giornalisti per approfondire le tematiche dei titoli in cartellone.

Giunta alla terza edizione, al via è anche Prima della Prima in Tv, progetto didattico sulla lirica che coinvolge cinque diversi istituti scolastici del territorio e avrà come ospiti e protagonisti delle puntate televisive, trasmesse su Telestense, gli studenti e i docenti del Liceo delle Scienze umane Carducci, del Liceo Classico Ariosto, del Liceo Scientifico Roiti e, da quest’anno, anche dell’ITI Copernico e dell’Istituto Einaudi.

Storie d’opera. la lirica raccontata nei libri. Oggi, alle 17.30 al Ridotto del Teatro prende il via la nuova edizione di Storie d’opera. Athos Tromboni presenterà il libro del professor Renzo Cresti, “Giacomo Puccini e il Postmoderno” (Edizioni Erba). Interverrà l’autore. Le letture saranno a cura di Ambretta Balboni e Susanna Benini, del Gruppo Gad di Lettura Espressiva, e l’ingresso è libero. Renzo Cresti, già direttore e docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Lucca, è stato Consulente artistico del Teatro del Giglio di Lucca e del progetto della Comunità Europea ‘Sonata di Mare’. Turandot è un’opera incompiuta perché Puccini, morto anzitempo, non ha avuto il tempo di finirla o perché non sapeva come concluderla? È questa l’avvincente querelle lanciata dal giornalista, musicologo e critico musicale Alberto Mattioli, che condurrà Prima della Prima,

domani alle 17.30 al Ridotto del Teatro. Introduce Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale.