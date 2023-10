Turismo accessibile a Codigoro: "Gesto d'amore e civiltà" alla Torre della Finanza Il progetto "In Emilia Romagna c'è una vacanza per me" mira a rendere accessibile un edificio storico, la Torre della Finanza di Volano, ai turisti con disabilità, creando un'opportunità di mercato per gli imprenditori locali. Un gesto di civiltà per regalare un futuro senza barriere.