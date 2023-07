Turismo ai lidi, ecco la mappa degli eventi

Il Comune di Comacchio sigla il rinnovo, come amministrazione capofila, della convenzione non onerosa con diversi comuni della provincia. L’accordo si riferisce alla gestione del sistema informatico regionale per il turista e della redazione ad esso connessa. Il Comune di Comacchio, assieme ad altri comuni della provincia: Ferrara, Lagosanto, Bondeno, Ostellato, Codigoro, Mesola, Argenta, Goro, Fiscaglia, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Portomaggiore, Voghiera, Cento ed Unione Terra e Fiumi, ha rinnovato la convenzione alla Redazione Locale denominata “Ferrara terra e acqua”, gestita proprio dall’amministrazione comacchiese nell’ambito del Sistema informativo regionale per il turista (SITur). Questa convenzione, tra le altre cose, è volta a promuovere e sostenere lo sviluppo turistico del territorio ferrarese. Tramite l’accesso al dominio internet www.ferraraterraeacqua.it sarà possibile per il turista, e non solo, venire al corrente degli eventi e delle manifestazioni culturali e non in programma. Gli sarà altresì possibile sapere, come muoversi all’interno dei territori sopra detti, ma anche come sistemarsi e dove soggiornare a seconda delle esigenze. Un modo insomma per rendere più fruibile ed accattivante il territorio ferrarese. Nello specifico il comune di Comacchio si impegnerà a tenere sempre aggiornati i siti, fungerà da anello tra la Regione ed i comuni firmatari, si farà carico, mediante i finanziamenti regionali, degli oneri finanziari per il buon andamento del sistema, in termini anche di personale addetto. Non ultimo promuoverà l’utilizzo del sopraddetto applicativo SITur da parte dei soggetti interessati allo sviluppo turistico del territorio di appartenenza. Tale convenzione sarà valevole per il triennio 2024-2026. Una forte iniziativa da parte dell’amministrazione per promuovere un aspetto del territorio ferrarese che, al di là di ciò che si possa pensare, è molto importante e da valorizzare: il turismo. Il sistema informatico è essenziale per la promozione del turismo a Comacchio, una città che d’estate diventa con i suoi lidi la meta di tanti vacanzieri.