Turismo, arte e natura. Dieci anni di Visit Ferrara

Visit Ferrara compie dieci anni. Visit è il Consorzio degli operatori turistici della provincia la cui missione è da sempre la promozione del territorio che offre molteplici possibilità ai turisti amanti dell’arte e della natura. Una grande rete integrata con l’obiettivo di fare di tutta la Provincia una marca turistica d’eccellenza. Il consorzio Visit Ferrara ha unito in un innovativo progetto condiviso hotel, strutture ricettive, agenzie di viaggio, ristoranti, stabilimenti balneari, aziende ed associazioni. I visitatori, attraverso Visit Ferrara, possono contare su un’offerta turistica eclettica, nuovi servizi sia ricettivi che extraricettivi ed iniziative appetibili per tutto l’anno. Grazie alle attività di booking, di promozione, di marketing, alle collaborazioni intessute in occasione di eventi speciali, la partecipazione a fiere specializzate, le iniziative e i pacchetti ideati dal consorzio, la provincia estense si è aperta a diverse tipologie di target turistico, nazionale e internazionale. I visitatori possono così godere dei punti di forza del territorio, che sono quelli su cui si concentra l’azione di Visit: arte, mare, natura, enogastronomia. Scoprire nuove opportunità e vivere le vacanze nella consapevolezza di soddisfare le proprie aspettative, grazie ad un network di operatori turistici che conoscono il territorio e sono in grado di offrire proposte integrate e fatte su misura. Inoltre, gli ospiti, prenotando online, sul sito web del consorzio www.visitferrara.eu accedono ad iniziative uniche, senza alcun intermediario, sostenendo il territorio e ricevendo i servizi migliori a prezzi più bassi.

Il Consorzio a oggi vanta circa 80 soci privati all’interno della provincia tra cui hotel, R&B, agriturismi, appartamenti, locande, ristoranti, guide turistiche, agenzie di viaggio, associazioni, trasporti, noleggi biciclette, consorzi, agenzie immobiliari, agenzie di organizzazione eventi, traduzioni, enti di formazione, grafica e stampa e aziende di servizi. Tra le principali attività che il consorzio rivolge ai propri soci ci sono azioni per le imprese,informazioni continue sulle attività e iniziative che vengono svolte a Ferrara e provincia, partecipazione a progetti con la Regione, Destinazione Romagna ed enti turistici locali, lezioni di territorio, newsletter marketing, incontri periodici e sinergie e progetti allargati. Tra i progetti sviluppati in questi anni c’è l’iniziativa ‘Classe di Visit Ferrara’ che viene svolta annualmente con un ciclo di appuntamenti. Il progetto è nato a seguito della volontà di riprendere in mano il progetto ‘Lezioni di territorio’, una fortunata iniziativa realizzata dal Servizio turismo della Provincia. Un’iniziativa rivolta a tutti gli operatori turistici del territorio finalizzata all’individuazione degli strumenti ottimali per la valorizzazione delle risorse della provincia ferrarese. La formula prevede l’alternanza di lezioni in aula e itinerari e visite guidate sul territorio.