Turismo, basta letture di parte. La città va bene

Toselli *

Inoltre ci domandiamo se sia corretto, opportuno e professionale che una dipendente regionale si lanci in un attacco politico proprio sulle materie (il turismo) di cui si occupa oggi per conto della regione e di cui si occupava in precedenza per conto del Comune. Per rispondere alla sua domanda sullo stato di salute del turismo crediamo possa essere utile confrontare i dati turistici cittadini su più annualità, comprendendo anche gli anni in cui il Pd amministrava Ferrara e Sara Conforti lavorava per l’ufficio del turismo comunale. Nei primi 11 mesi del 2023 (gennaio-novembre 2023) le presenze turistiche (pernottamenti) nella nostra città sono state ben 429.245, molto superiori a quelle dello stesso periodo del 2016 (391.414), del 2017 (420.588) e del 2018 (417.570), anni nei quali il nostro comune era amministrato dalla sinistra e Sara Conforti lavorava per il servizio comunale competente.

Per quanto riguarda il confronto con il 2019 evidenziamo che nel 2023 facciamo meglio della regione Emilia-Romagna (che registra un -3.8% di presenze turistiche) di Reggio e addirittura di Rimini (città governate dal PD). Questi dati smontano le critiche dell’esponente Pd e dipendente pubblico regionale e soprattutto dimostrano, al netto di posizioni ideologiche e strumentali, che le strategie turistiche messe in campo dall’ amministrazione comunale di Ferrara risultano efficaci, visto che in città i dati turistici migliorano rispetto a quando governava il PD. E del resto il lavoro che in questi anni, nonostante la pandemia, il sindaco e la giunta di Ferrara hanno svolto è sotto gli occhi di tutti, portando in città eventi internazionali e di successo, ampliando l’offerta culturale e turistica e avviando per la prima volta una partnership pubblico-privato con un raggruppamento di imprese del territorio che si occupa di promo-commercializzazione turistica per conto del Comune. Ci auguriamo che si continui su questa strada.

* coordinatore provinciale FI

(scritto con Diletta D’Andrea,

coordinatore comunale

e consigliere comunale di FI)