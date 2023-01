Turismo, boom di prenotazioni che parlano tedesco

COMACCHIO

Prosegue con successo la partecipazione di Comacchio a Cmt Stuttgart 2023, la prima fiera tedesca dedicata al turismo per numero di visitatori. Solo nel primo weekend l’esposizione ha registrato oltre 80mila presenze e continua anche in questi giorni il fermento del mercato turistico tedesco. Grande è la soddisfazione degli operatori comacchiesi presenti, che confermano un notevole incremento di prenotazioni da parte del mercato tedesco, verso le nostre strutture ricettive per il 2023. Nella giornata di mercoledì, nel corso della visita agli stand degli operatori, vice sindaco Maura Tomasi e l’assessore al Turismo Emanuele Mari hanno constatato gli effetti positivi generati dalla sinergia fra pubblico e privato, consolidatasi intorno allo sviluppo del progetto di promo-commercializzazione turistica ‘Vacanze Natura e Cultura’, con l’obiettivo di darne continuità alla fiera di Monaco di Baviera in programma dal 22 al 26 febbraio prossimi. I due amministratori, martedì, avevano anche partecipato all’incontro al locale ‘Nesenbach’ nel centro di Stoccarda, dove si era tenuta la presentazione turistica per il 2023 del territorio di Comacchio, Ferrara e del Delta del Po ai giornalisti tedeschi di varie testate, da parte di Stephan Gander, titolare dell’agenzia ‘Girasole’ di Monaco di Baviera.