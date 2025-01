Turismo consapevole nel parco, c’è l’accordo

Il Comitato Esecutivo dell’Ente ha approvato il testo del Protocollo d’intesa tra l’Ente di Gestione per la Biodiversità – Delta del Po e i Circoli Nautici presenti nel territorio dei nove Comuni del Parco del Delta del Po per la promozione del turismo consapevole nel Parco stesso. Si tratta di un accordo, un patto che i Circoli Nautici e il Parco stringono stabilendo azioni comuni, concordate e tese alla valorizzazione delle realtà che operano in ambito fluviale, marino e vallivo.

Una strategia di affiancamento che vede i Circoli Nautici protagonisti in un sistema di promozione di un Parco che nasce dall’acqua e che ad essa deve la sua conformazione, sia a livello idrografico che storico-culturale. Ed è sulla promozione di questi aspetti caratteristici che le parti di impegnano a percorrere una via comune grazie anche al marchio di qualità "Circolo Nautico del Parco del Delta del Po" che viene conferito a quelle realtà che intendono aderire alle azioni previste dal protocollo.

Tra i punti contenuti nell’accordo figurano la promozione del turismo consapevole nel territorio del Parco del Delta del Po; la tipizzazione e la valorizzazione dell’immagine unitaria del Parco del Delta del Po; la tutela tutela e la valorizzazione del territorio e delle peculiarità ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, del Parco del Delta del Po; la promozione di iniziative per la conoscenza, la valorizzazione e la difesa del mare, della costa, dei fiumi e delle zone umide, dell’ambiente e della natura in collaborazione con le associazioni nautiche del territorio.

Inoltre, tramite il Protocollo d’Intesa si punta a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività nautiche sostenibili e che contribuiscono alla diffusione delle finalità di tutela e promozione proprie dell’Ente Parco entro i limiti di tutela delle zone di Parco, a sostenere e incentivare la conoscenza delle produzioni ittiche tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; ad avvicinare la popolazione e le giovani generazioni all’ambiente marino, vallivo e fluviale, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza dei mestieri antichi e delle tecniche di navigazione, e a favorire l’inclusione sportivo/sociale per le categorie più deboli. Tutto ciò con uno sguardo alla promozione di un turismo sostenibile e alla promozione, conoscenza e informazioni per i cittadini.

Valerio Franzoni