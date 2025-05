Turismo, dati ancora positivi: "Pernottamenti, 4mila in più. Boom anche rispetto al 2019"

Cresce il turismo a Ferrara, con più persone che permangono in città più giorni. È quanto emerge confrontando i dati derivanti dalla tassa di soggiorno del primo trimestre del 2025 (periodo gennaio-marzo) rispetto allo stesso periodo del 2024: quest’anno Ferrara si attesta + 4113 pernottamenti rispetto all’anno scorso, crescendo del 4%. Si tratta di un dato destinato a crescere, dato che non tutte le strutture ricettive ferraresi hanno consegnato tempestivamente i dati al Comune.

Un trend in crescita: Nel primo trimestre del 2025 sono 59.145 gli ospiti a Ferrara (ovvero gli arrivi in città) e 109.040 i pernottamenti (turisti che dormono a Ferrara e quindi rimangono più giorni in città). Nello stesso periodo del 2024, sono stati 57.661 gli ospiti e 104.927 i pernottamenti. Un dato che aumenta anche considerando lo stesso periodo del 2019, quando gli ospiti sono stati 52.184 e 82.294 i pernottamenti.

“Ferrara, a livello turistico, sta crescendo continuamente. Lo conferma ora anche il dato delle tasse di soggiorno del primo trimestre 2025 che, se confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno - anno record in cui abbiamo superato le 500 mila presenze turistiche -, è in aumento del 4%. "La città – commenta l’assessore Matteo Fornasini – non è più una meta di passaggio ma una destinazione scelta per soggiorni più lunghi, grazie alle scelte strategiche attuate nel settore turistico dall’Amministrazione comunale e su cui da tempo stiamo investendo in ottica di promozione e valorizzazione. Un ringraziamento va anche agli operatori turistici per gli ottimi risultati che stiamo di volta in volta raggiungendo".

I primi dati del 2025 fanno ben sperare per l’andamento turistico in città: già il 2024, infatti, con 500.593 i pernottamenti raggiunti, si confermava come l’anno migliore di sempre per il turismo a Ferrara. La crescita per Ferrara è stata infatti significativa negli anni: +8,7% sul 2023 e +4,5% rispetto al 2019, battendo così il precedente primato (proprio del 2019) che aveva registrato 479.111 pernottamenti. Inoltre, è stata la città che è cresciuta più nella media regionale, che si attesta invece a +4,1% sul 2023 e +1% sul 2019.

Nel 2024, 160.528 erano stati i turisti stranieri a scegliere Ferrara, 340.065 gli italiani. La permanenza media è passata da 1,8 notti nel 2019 a oltre 2 notti di permanenza media (2,05) nel 2024.