"Turismo dei Lidi: sfida fino a novembre a Lido degli Scacchi"

È sempre più articolata l’offerta ricettiva della costa emiliano-romagnola, capace di guardare alle nuove tendenze del turismo. Tra queste, il glamping, che nei giorni scorsi è stata al centro di un servizio pubblicato sul sito istituzionale della Regione con una mappa delle strutture che offrono questa nuova esperienza di soggiorno.

Tra le strutture innovative citate, figura il Camping Holiday Village Florenz della famiglia Vitali a Lido degli Scacchi e che propone soggiorni nelle ‘Michelangelo Suites’, 11 casette raggruppate in borgo e che si affacciano sul mare. Strutture confortevoli, dotate anche di vasca idromassaggio. Importante è l’accoglienza alle persone con disabilità, con strutture attrezzate. Un progetto messo a punto in collaborazione con Village for All e da La Girobussola Aps, che ha consentito anche la creazione di percorsi tattili nel villaggio e curato la formazione di personale preparato per essere a supporto alla vacanza degli ospiti. Grazie a ciò, il villaggio ha ottenuto il primo premio europeo per il turismo accessibile. Senza dimenticare il giardinetto recintato, capace di ospitare gli amici a quattro zampe dei clienti. Accessibilità, inclusività, servizi sono le parole d’ordine, cui si associano sostenibilità e risparmio energetico. "Il glamping rappresenta una nuova tendenza nel settore dei campeggi – spiega Gianfranco Vitali (nella foto), che assieme alla sua famiglia guida l’Holiday Village Florenz –. Presso il nostro camping, le ‘Michelangelo Suites’ sono occupate sino a metà ottobre e ciò ci consente di allungare la stagione turistica. Quest’anno abbiamo previsto la chiusura il 5 novembre". L’allungamento della stagione turistica è una sfida che Vitali, presidente di Ascom Comacchio, sta portando avanti: da qui la scelta di procrastinare la chiusura ai primi giorni di novembre, contando su quanto il territorio ha da offrire: dai percorsi cicloturistici, ai luoghi di cultura, agli eventi che caratterizzeranno la città lagunare, come la sagra dell’anguilla e la Festa di Halloween. Un obiettivo che, secondo Vitali, avrebbe effetti positivi per l’economia del territorio, nonché per l’occupazione, oltre a garantire servizi per coloro che frequenteranno il litorale.

Valerio Franzoni