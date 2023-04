Turismo e alberghi Finestra sul sito

Continua la rubrica Trovalavoro – ogni mercoledì sulle pagine de Il Resto del Carlino – pensata per incrociare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e le esigenze delle imprese, con l’obiettivo facilitarne il dialogo e dare la possibilità di consultare gli annunci e le offerte di lavoro presenti sul nostro territorio.

Il portale

Lavoro per Te è il portale di servizi dell’Agenzia per il lavoro della Regione nato per rendere più semplice l’incontro fra chi offre e chi cerca lavoro. I servizi sono rivolti sia ai cittadini che alle imprese e per accedervi è necessario registrarsi.

Le strutture

I Centri per l’impiego offrono una consulenza mirata alle aziende, attraverso informazioni e servizi a supporto della loro attività d’impresa. Le opportunità a per le imprese vanno dalla ricerca del personale, alla pubblicazione delle offerte di lavoro online, dalla consulenza su assunzioni e agevolazioni, al supporto nell’assolvimento degli obblighi di assunzione tramite il collocamento mirato.

Ricerca di personale

Il servizio dà la possibilità all’azienda di selezionare in maniera più semplice e veloce, col supporto del Centro per l’impiego, i candidati.

Ricerca di personale nel settore turistico

Consulenza agli imprenditori del settore turistico-alberghiero (commercio, servizi, ecc.) nella pubblicazione delle offerte di lavoro per la stagione estiva e nella consultazione dei nominativi dei candidati che hanno inserito il curriculum nella banca dati regionale del lavoro stagionale

Info

Per maggiori informazioni visita il sito dell’agenzia

https:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-per-te