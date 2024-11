Turismo, è boom di arrivi. Ecco i nuovi cartelli storici

A Bondeno il turismo sta bene. Lo certificano i dati periodicamente rilasciati dagli enti istituzionali sovracomunali che per il territorio matildeo da almeno tre anni parlano di aumenti dei pernottamenti in doppia cifra. Merito è sicuramente dei gestori dei servizi di accoglienza, ma anche il Comune vuole fare la propria parte, con l’inaugurazione di un piano biennale per il totale rifacimento e l’implementazione della segnaletica storica, turistica e informativa. Il primo passo in questa direzione è già stato compiuto, con uno stanziamento da 25 mila euro approvato nei giorni scorsi dalla Giunta volto alla sostituzione di tutti i cartelli di tipo turistico (quelli di colore marrone) presenti nei 175km quadrati del comprensorio comunale. Il finanziamento proviene dai rimborsi assicurativi post tromba d’aria, che appunto fra i 40 milioni di euro di danni causati al territorio aveva anche provocato la rottura di una quantità ingente di cartellonistica di vario genere. Con l’ultimo stanziamento approvato dall’Amministrazione, nei prossimi mesi verranno quindi sostituiti i cartelli turistici consunti di varia natura: da quelli che indicano i luoghi e i monumenti di interesse, a quelli di segnalazione dei tanti percorsi ciclabili, fino ad arrivare ai cartelli che riportano in dialetto i nomi delle località. Ma non finisce qui: per il 2025 è già in fase di elaborazione la seconda fase della progettualità, che prevederà l’installazione di nuova cartellonistica informativa davanti a ogni luogo simbolico di Bondeno e frazioni: chiese, strutture e ponti storici, musei, ma anche palazzi antichi, impianti idrovori e siti naturalistici. Ciascuno di questi cartelli, oltre a riportare in breve il nome e qualche informazione sul luogo, sarà integrato da uno specifico qr code che una volta scansionato con la fotocamera del telefono rimanderà a pagine dedicate all’interno del nuovo sito istituzionale della Città contenti ulteriori informazioni, una galleria fotografica e talvolta anche brevi video di presentazione dei luoghi di interesse. L’obiettivo del progetto è chiaro: quello di rendere sempre più fruibile il territorio comunale, non solo ai turisti che spesso si spostano in bicicletta lungo gli itinerari dedicati, ma anche agli stessi cittadini per apprendere qualche curiosità ulteriore sui manufatti che caratterizzano Bondeno. L’obiettivo è quello di far emergere il territorio come un luogo accogliente con le informazioni corrette per attrarre sempre più i turisti provenienti anche da fuori regione.