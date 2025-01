Turismo e feste, il punto: "Crescono i pernottamenti. Capodanno, un successo"

I dati sui flussi turistici diffusi dalla Regione – da gennaio a novembre – fotografano una situazione nella quale il trend dei pernottamenti registra una variazione di 4,5 punti percentuali sul 2023 e 0,3 sul 2019. Superati, dunque, i livelli pre-covid. Evitando toni trionfalistici, come legge questi numeri?

"In due modi – risponde l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini –: il primo è che questi numeri confermano il nostro sospetto. Ossia che, i dati forniti in precedenza, erano incompleti perché molte strutture ricettive (circa novanta) non comunicavano correttamente i pernottamenti alla Regione. La seconda lettura è che, finalmente, ci siamo lasciati alle spalle la crisi sul settore determinata dalla pandemia e possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia".

Il vostro obiettivo resta quello del mezzo milione di presenze. Alla luce di questi risultati lo ritiene alla portata entro quest’anno?

"È un obiettivo sfidante. Senz’altro, di concerto con le associazioni di categoria e con gli imprenditori del settore, faremo di tutto per raggiungerlo. Il fatto, comunque, che Ferrara cresca di più rispetto alla media regionale sui pernottamenti (+3,5% sul 2023 e +0,1% sul 2019) è positivo".

A proposito di categorie, all’indomani della conferenza stampa in cui assieme al sindaco Alan Fabbri avete denunciato il problema dell’omessa comunicazione dei dati alla Regione da parte di alcune strutture ricettive, vi siete incontrati?

"Sì, abbiamo avuto un incontro molto proficuo anche in relazione ai dati sull’imposta di soggiorno che abbiamo reso noti. E, gli ultimi numeri forniti dalla Regione, confermano che da parte delle categorie è stata fatta una proficua azione di sensibilizzazione degli operatori".

Un bilancio degli eventi natalizi e del Capodanno?

"Direi che il bilancio è assolutamente positivo. Avendo tenuto un costante confronto anche con gli operatori posso dire che la città ha risposto molto bene. Il colpo d’occhio della piazza la notte di San Silvestro è stato davvero emozionante. E non era scontato".

Cosa intende dire? L’incendio del Castello è da sempre tra gli eventi più attesi.

"Certo, ma non è così scontato. Quest’anno abbiamo celebrato i 25 anni dell’incendio e non è banale confermare un così alto livello di attrattività di un singolo evento dopo così tanto tempo. Senz’altro uno stimolo lo ha dato anche la partnership che abbiamo fatto con R105. Così come, fondamentale, è stata anche la pianificazione degli eventi collaterali. Sia a Capodanno, ma soprattutto durante tutto il periodo di festività natalizie. Da ultimo, va sottolineato lo sforzo non solo della Camera di Commercio, ma anche delle società partecipate che – su questo punto la vediamo in maniera diversa da qualche esponente dell’opposizione – rappresentano un tassello importante per la promozione della città".

La programmazione è stata spesso al centro del dibattito fra maggioranza e opposizione. Quest’ultima – spesso in maniera circostanziata – ha chiesto un maggiore sforzo. Che 2025 ci aspetterà?

"Così come ha fatto il sindaco Alan Fabbri nella sua intervista al Carlino, voglio rassicurare la città: abbiamo già deliberato in Giunta una programmazione di oltre trecento eventi nel corso dell’anno. Per cui, le occasioni non mancheranno di certo. C’è, fra l’altro, già molta attesa per lo Spencerhill festival, che richiamerà turisti da tutta Europa oltre che dall’Italia".