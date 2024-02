Turismo e granchio blu, ora un vertice. Ecco il patto tra prefetto e sindaco

Con una stretta di mano tra il prefetto Massimo Marchesiello e il sindaco Pierluigi Negri si è aperto l’incontro, improntato a grande cordialità, tra le due istituzioni. Una ’diagnosi’ su alcuni temi, come quello della movida, della sorveglianza del territorio (si pensa all’installazione di più telecamere), ai nodi della viabilità.

All’incontro la giunta, il tenente colonnello Luca Treccani con il comandante di Stazione Luogotenente Piergiorgio Folli, il comandante della polizia locale Paolo Claps. I riflettori si sono accesi su sicurezza e legalità. Durante la visita istituzionale è stata dedicata attenzione ai principali eventi della programmazione estiva sul territorio, un territorio che vive di turismo. E di pesca. Comparto che da mesi attraversa un momento non felice a causa dell’invasione del granchio blu, il mostro – così viene chiamato da queste parti – che divora vongole e futuro. Granchio blu, turismo e pesca che saranno al centro – già la prefettura con una serie di incontri ha dimostrato grande attenzione all’emergenza che ha messo in ginocchio il Delta – del prossimo summit. Prima della stagione estiva ci sarà una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. "In quella occasione – ha sottolineato il perfetto Massimo Marchesiello – ci saranno anche gli operatori balneari". Comitato dove, non gradito inquilino, farà capolino anche la specie aliena. "E’ di fondamentale importanza – la sintesi del prefetto del vertice dell’altro giorno – la collaborazione tra le istituzioni del territorio, presidio di legalità, per la sicurezza e la prevenzione dei reati".

Mario Bovenzi