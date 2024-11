"Turismo e infrastrutture, sfide per Bondeno"

"La forza di Bondeno sta nel fatto che ha una spiccatissima vocazione turistica anche grazie alle attività che l’amministrazione comunale ha messo in atto in questi anni. È conosciuta per il Bundan Celtic Festival e per tante altre iniziative e per questo può essere un modello per attività turistiche che hanno un forte indotto sul territorio. Sosteniamo il sistema capillare di mobilità lente". Così Alessandro Balboni, candidato consigliere alle elezioni regionali di domani e lunedì in quota Fd’I, forte alle ultime elezioni europee del 33% di consensi che lo pongono di fatto come il primo partito in questa paese, ha aperto l’incontro, giovedì sera alla Salumeria Tartari, con iscritti, simpatizzanti e cittadini. Del resto anche le elezioni amministrative sono vicine e la squadra si compatta intorno a Balboni, con il sostegno del nuovo segretario comunale di Fratelli d’Italia Luca Pancaldi e Michele Sartini, assessore della giunta del sindaco Simone Saletti, anche lui presente all’iniziativa.

Economia, turismo e agricoltura: "Siamo ai margini di Ferrara – ha aggiunto – in un territorio che ha vocazione agricola. Serve un sopporto, che noi daremo, peché è di competenza della Regione. Il piano di contenimento delle nutrie, ad esempio, adesso è insufficiente". Lo sviluppo economico è al centro dell’attenzione e dell’impegno di Fratelli d’Italia. "Bondeno è un crocevia naturale tra Ferrara e la Lombardia – ha sottolineato il candidato Balboni – può avere una vocazione specifica, soprattutto ora che grazie al Governo Meloni, è stato inserito nella Zona Logistica Semplificata. Lavoreremo perché servirà una cabina di regia con tutti i Comuni della regione". Infrastrutture, una priorità. "Per l’Alto Ferrarese – ha annunciato Balboni – le infrastrutture sono una priorità. La Cispadana si deve fare, così come è importante portare a casa la terza corsia della Bologna-Padova. Servono per creare un collegamento forte dell’Alto ferrarese con il porto di Ravenna e il Brennero". Poi un plauso al circolo di Bondeno e alla giunta: "Siamo soddisfatti del lavoro di questa giunta – ha detto – che porta avanti i valori di Fratelli d’Italia".

Claudia Fortini