"Turismo e pernottamenti, crollo di visitatori Serve puntare sull’emozionalità dei luoghi"

FERRARA

Sul turismo serve un’inversione di rotta. Occorre che la nostra città adotti strategie per incentivare "il turismo esperienziale". Una modalità, insomma, che permetta al visitatore di "arrivare perché attratto dalle tipicità locali che non può trovare altrove", che permetta al viaggiatore di potersi "fermare di più" per vivere "un’esperienza che poi riesca a raccontare ad altri". Questa è la proposta che arriva dal gruppo Ferrara Bene Comune, rappresentato in Consiglio Comunale dal capogruppo Dario Maresca. "Da gennaio a novembre i dati parlano di circa 200.000 turisti, in aumento del 48,5% rispetto al 2021, colpito dal Covid, ma con una diminuzione del 15,8% rispetto al 2019 – analizzano dal gruppo politico – . Quanto ai pernottamenti, si contano 419.407 persone nelle strutture ricettizie della città, con un aumento del 45,2 rispetto al 2021 ed una diminuzione del 5,5 rispetto al 2019. I turisti stranieri sono calati del 39,5% rispetto al 2019 e del 24.5% in termini di pernottamenti. I dati di Ferrara sono peggiori in percentuale anche rispetto a Comuni come Bondeno, Cento e Argenta, mentre, in regione, solo Reggio Emilia e Forlì-Cesena tra i capoluoghi fanno peggio".

"Riteniamo – proseguono – che una città come Ferrara, con la sua storia, tradizione e cultura, non sia adatta ad un turismo meramente consumistico, tipico di una impostazione “mordi e fuggi”, dove il visitatore resta in città poche ore, e, subito, se ne va. Ferrara e il suo territorio, in una integrazione quanto mai necessaria, ha tutte le potenzialità per puntare su un turismo vissuto sempre più come una esperienza capace di connettersi a livello umano, emotivo e anche spirituale con il luogo visitato. Un tipico esempio riguarda l’enogastronomia, il cosiddetto turismo

enogastronomico". La parola chiave, dunque, secondo Ferrara Bene Comune è: diversificazione. "Servono – è la chiosa – nuove proposte per diversificare l’offerta turistica in un contesto generale molto concorrenziale. Il turismo esperienziale può essere per Ferrara un modo per dare al turista qualcosa di unico e non ripetibile altrove, uno strumento di crescita economica e sociale più solida e duratura".

f. d. b.