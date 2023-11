Turismo fa rima con solidarietà. Premio Giulia alla famiglia Vitali

Alla famiglia Vitali del camping Florenz il ‘Premio Giulia’ Ferrara. E’ un anno speciale il 2023 per la famiglia Vitali, titolare del Camping Florenz a Lido Scacchi e del Prestige a Nazioni. Dopo aver ricevuto il premio come miglior campeggio accessibile in Europa e quello come miglior ristorante dei campeggi italiani, al Teatro Comunale di Ferrara è stato premiato per la manifestazione ‘Un angelo di nome Giulia’, promossa dall’Associazione Giulia Odv. Durante la serata, in cui ad esibirsi è stata la band Negrita, il Premio è stato consegnato alla Famiglia Vitali come ringraziamento per il loro impegno sociale. Queste le parole di Gianfranco Vitali: "Dal 1957 operiamo nel turismo, siamo alla quarta generazione ed abbiamo sempre operato in base alla responsabilità sociale d’ impresa". Da 11 anni organizza ‘Rock the beach’, vengono raccolte donazioni per 6 associazioni. Nel 2023 raccolti 11.000 euro.