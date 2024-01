Turismo, FI:: "Non accettiamo lezioni dal Pd"

Arriva la controreplica alla replica. Forza Italia tiene il punto e contrasta la versione del capogruppo dem, Francesco Colaiacovo che ha difeso, sulla lettura dei dati turistici a Ferrara, le critiche mosse dalla vicesegretaria del Pd Sara Conforti. "Comprendiamo – dicono da Forza Italia – che per il Pd non sia facile accettare i dati oggettivi sulle presenze turistiche a Ferrara, visto che sono decisamente migliori rispetto agli anni in cui la nostra città era amministrata dalla sinistra. Pertanto non ci sorprende particolarmente la replica scomposta del capogruppo del Pd in consiglio comunale Colaiacovo che dimostra ancora una volta la sua totale assenza di lucidità, spostando l’attenzione altrove pur di non accettare che nel 2023 i pernottamenti nelle strutture ricettive della città sono stati nettamente superiori al 2016, al 2017 e al 2018". "Non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno – scandiscono i forzisti - tantomeno dal Pd. Noi non abbiamo mai messo in dubbio la legittima libertà di esprimersi di Sara Conforti. Ma crediamo sia altrettanto legittimo chiedersi se sia opportuno che un funzionario regionale attacchi politicamente un altro ente pubblico, il Comune di Ferrara, in cui prestava servizio fino a poco tempo fa".