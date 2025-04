Turismo, il Comune punta sull’accoglienza

Anche quest’anno, per conto dell’Assessorato comunale al Turismo, Visit Comacchio lancia la sua campagna di promozione turistica territoriale social e web. Una campagna che si avvale di un messaggio chiaro, diretto e pieno di calore: "Come fossi a casa tua". Un invito che va oltre la semplice accoglienza, per trasformare il soggiorno in un’esperienza autentica, rassicurante e familiare. "Con questa campagna – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura, Emanuele Mari - vogliamo trasmettere il senso più profondo dell’accoglienza che da sempre contraddistingue Comacchio e la sua riviera: qui le persone non sono solo ospiti, ma parte di una comunità, di una storia condivisa. ‘Come fossi a casa tua’ non è uno slogan, è un invito sincero a vivere il territorio con la stessa libertà, serenità e fiducia che si prova tra le mura di casa propria. Un messaggio che parla al cuore di chi cerca una vacanza autentica, semplice e piena di significato". Con la campagna 2025, Comacchio invita i visitatori a riscoprire il piacere della vera vacanza al mare fatta di semplicità, accoglienza e autenticità. L’obiettivo principale è quello di rilanciare l’attrattività della località valorizzando in particolare l’offerta puntuale per soggiorni prolungati, e quella marittima. Comacchio e la sua riviera diventano quindi una vera e propria "casa sul mare", un luogo in cui sentirsi accolti e a proprio agio, dove ogni esigenza viene ascoltata e ogni dettaglio contribuisce a creare un’esperienza su misura. Un altro pilastro fondamentale è l’integrazione del patrimonio naturale del Parco del Delta del Po all’interno dell’offerta turistica: un valore inestimabile che arricchisce la proposta e apre a esperienze legate alla natura, al movimento lento, al silenzio e all’osservazione del paesaggio. Al solito, particolare attenzione verrà data al coinvolgimento attivo della community attraverso contenuti digitali interattivi e il racconto spontaneo dei visitatori, stimolando così un senso di appartenenza e familiarità che dura nel tempo.

v.f.