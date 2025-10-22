Turismo, il Parco del Delta tra storia e itinerari

"Il prossimo anno sarà quello decisivo per la promozione congiunta del Parco del Delta, tra arte, natura, musica e turismo tutto l’anno". Lo dice Gianfranco Vitali, presidente delegazione Confcommercio a Comacchio analizzando la stagione che volge al termine "con numeri che saranno simili al 2024 e segnali positivi nei mesi di giugno e settembre, ma ora progettiamo il futuro con mente aperta". L’imprenditore, riportando un sondaggio pubblicato da Travel Appeal, realtà specializzata nella business intelligence nel settore viaggi e turismo, analizza come i viaggiatori stranieri scelgano l’Italia in base a diversi ordini di motivi. Fra questi primeggia l’arte e cultura con il 28,4 %, seguono natura, vacanza attiva, buon cibo e sole e spiagge all’ultimo posto. Vitali ricorda come nel 2026 ricorra l’anniversario dei mille anni della consacrazione dell’Abbazia di Pomposa, nel quale il monaco Guido d’Arezzo inventò le note ed il pentagramma musicale, un’invenzione di portata assoluta che attraversa i secoli. "Si fondono quindi diversi elementi - continua - l’Abbazia è la "culla" della musica moderna, il Delta del Po come luogo suggestivo di percorsi naturalistici nonché enogastronomici. Partendo da qui la proposta è dunque di stimolare la musica dal vivo come pratica diffusa che caratterizzi un territorio senza eguali. Attorno a questa ricorrenza è auspicabile - afferma Vitali - si sviluppino una serie di eventi dedicati a questa millenaria ricorrenza ed nuova alleanza fra Ente Parco, Delta 2000, Comuni del Delta del Po, la regione Emilia Romagna e la Diocesi di Ferrara-Comacchio per una promozione congiunta del Parco del Delta. Tutto questo in previsione di un accordo con i Comuni e Parco del Delta sulla sponda veneta: sarebbe un’occasione formidabile per un turismo tutto l’anno -conclude Gianfranco Vitali - come già accade in altri parchi naturali in Italia ed in Europa. In questo senso porto l’esempio, virtuoso, dell’esperienza di "Garda Unico" un esperienza di marketing integrato che propone lo specchio d’acqua e quanto collegato in un unico brand".

cla.casta.