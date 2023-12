Turismo, imprese e lavoro: "Dup, ecco le nostre sfide. Dall’opposizione critiche ma poche idee concrete"

La replica non si fa attendere. Le critiche mosse dall’opposizione, e in particolare dal capogruppo del Pd Francesco Colaiacovo alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione – approvata l’altro giorno dal Consiglio Comunale – non sono state digerite dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini che parla di un’opposizione che "sa solo criticare e dire di no a tutto quello che fa la nostra giunta". "Non ci aspettavamo gli applausi – premette l’amministratore - ma qualche proposta un po’ più corposa, magari sì. Soprattutto da chi punta il dito accusandoci di non avere la visione della città. Invece, come al solito, la montagna ha partorito il topolino: in Consiglio tante parole, ma quando si va sul concreto le proposte di modifica dl nostro Dup sono di tono ben diverso. In sostanza si suggerisce di sistemare gli infissi nelle scuole, fare una ciclabile e assumere due avvocati in appoggio al nostro ufficio legale. Tutte cose certamente importanti, ma non ci sembrano esattamente idee rivoluzionarie o linee guida per le strategie di crescita dell’economia cittadina. Forse è alla nostra opposizione che manca una visione di cosa vorrebbero fare da grandi". Arriviamo al merito dei rilievi mossi dall’opposizione. "Il nostro Dup – scandisce l’assessore - si pone delle grandi sfide, tra cui alcune che già stiamo portando avanti, nonostante le tante difficoltà di questi anni. Abbiamo aiutato le imprese nel periodo di pandemia e anche recentemente, destinando oltre tre milioni di euro. Dai dati della Camera di commercio nei primi nove mesi del 2023, il saldo tra le nuove imprese e di quelle cessate è positivo (+46 imprese)". Turismo. "Nei primi 10 mesi del 2023 a livello di turismo – rimarca - siamo in linea con il 2019 e meglio della Regione che ha un calo del 3,9% rispetto al 2019 e abbiamo superato i flussi del 2016, 2017 e 2018 quando al governo della città c’era chi oggi tanto critica". Non solo. "La realizzazione degli investimenti in questi quattro anni – ricorda Fornasini - ha raggiunto circa 136 milioni di euro a vantaggio delle imprese e dello sviluppo economico della città, nel prossimo bilancio triennale sono previsti altri 150 milioni di euro. Per incentivare le nuove imprese abbiamo previsto un nuovo bando con l’università per l’apertura di start up da parte dei laureati per creare lavoro". L’amministratore riconosce che il lavoro da fare "è ancora tanto", ma rivendica che "le idee, le strategie e le sfide che intendiamo affrontare – chiude - sono contenute nel documento che l’opposizione ha provato a denigrare, senza riuscirci e senza proposte".

Federico Di Bisceglie