Turismo, la campagna ‘Al resto pensiamo noi’

E’ stata lanciata la campagna di promozione turistica territoriale social e web a cura di Visit Comacchio per conto dell’assessorato del Turismo del Comune di Comacchio. "Un claim del tutto rinnovato – sottolinea l’assessore al turismo Emanuele Mari (foto) – per un’immagine innovativa". ‘Tu vieni, al resto pensiamo noi!’ recita il testo dal font distintivo sull’immagine grafica dai colori pop. La campagna è composta da un’immagine, su sfondo rosa, raffigurante 8 pesci in grafica 3D che rappresentano Comacchio e i suoi 7 lidi.