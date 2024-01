"Turismo, la destra non ha argomenti"

Dopo la replica di Forza Italia alle critiche del Pd sui dati turistici in città, arriva la controreplica dei dem per bocca del capogruppo in Consiglio comunale Francesco Colaiacovo. "Preoccupano gli attacchi personali contro la vicesegretaria del Pd, Sara Conforti, da parte del segretario provinciale di Forza Italia, Fabrizio Toselli – scandisce il dem –. Questo denota mancanza di argomenti: un anticipo della campagna elettorale del centrodestra". Secondo Colaiacovo "Toselli attacca Conforti perché conosce la materia, fornisce numeri corretti che sbugiardano la narrazione di Fabbri, mostrando come l’economia legata al turismo rischia di andare in difficoltà a causa di una politica incapace di programmare gli eventi in grado di portare turismo a Ferrara, soprattutto quello interessato al patrimonio culturale della nostra città". A detta del dem, il segretario di Forza Italia "vorrebbe imporre il silenzio a Conforti perché il suo raccontare la verità sarebbe scorretto visto il suo ruolo professionale, in una città in cui la Giunta utilizza la pagina istituzionale per propaganda elettorale, oppure si stipendiano con denaro pubblico comunicatori impegnati sulle pagine social per narrare la verità di Fabbri, come quella ultima sul regolamento di assegnazione degli alloggi Erp".