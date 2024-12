Turismo, la nuova sfida: "Favorire la cultura"

CENTO

Turismo fuori dagli alberghi e culturale. Il Comune di Cento, in collaborazione con Cna Ferrara, ha dato il via a un percorso partecipato per lo sviluppo del turismo extra-alberghiero, un settore in forte crescita e con grandi potenzialità per il territorio. Il primo incontro pubblico, tenutosi giovedì in sala Zarri, ha visto la partecipazione di cittadini e operatori del settore. "Cento ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di qualità, sfruttando principalmente il volano culturale – dice Silvia Bidoli, assessore alla cultura - è necessario che l’intera comunità si attivi per rispondere alle nuove esigenze poste dallo Slow Tourism. Il concetto di turismo è profondamente cambiato: se ne è parlato al primo seminario organizzato da Cna Turismo insieme al Comune di Cento, dove si sono analizzati i dati turistici della nostra città, le sue potenzialità e i nuovi trend, che vedono in particolare il turismo esperienziale e il cicloturismo come veri protagonisti". Poi l’assessore alle attività produttive. "C’è un grande spazio imprenditoriale legato alla ricettività extra-alberghiera – prosegue Filippo Taddia - Questo settore rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il territorio e soddisfare una domanda turistica in continua evoluzione. Siamo pronti a supportare chi desidera investire in questa direzione". Linda Veronese di Cna ha parlato di ‘stimolare nuovi progetti e creare occasioni di aggiornamento per gli operatori’ con prossimi appuntamenti per temi come l’Home Staging, i servizi per cicloturisti e le strategie di pricing. "Vogliamo investire sul turismo come motore di crescita locale – chiude il sindaco Edoardo Accorsi - opportunità economica e modo per rafforzare l’identità culturale e sociale della nostra comunità".