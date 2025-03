Turismo, le sfide future. Visit punta sullo sport: "In bici fino alla costa"

Si è svolta l’assemblea annuale dei soci del Consorzio Visit Ferrara, nel corso della quale sono state presentate le azioni svolte durante il 2024 e approvato il bilancio definitivo al 31 dicembre 2024, chiuso in utile. Inoltre, è stato illustrato il piano di attività per il 2025, che si concentrerà su nuove strategie di sviluppo turistico e consolidamento della promozione del territorio.

Per il 2025, Visit Ferrara ha individuato alcune aree chiave su cui focalizzarsi. Da un lato lo sviluppo di nuovi segmenti turistici, con particolare attenzione al MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), ma anche ai target del turismo sportivo, slow e al cicloturismo. Nella seconda parte dell’anno si lavorerà alla realizzazione di una Borsa del Turismo Sportivo sulla costa del Comune di Comacchio, un evento volto a creare sinergie tra organizzatori di eventi sportivi e operatori turistici del territorio.

Si intende, inoltre, proseguire con il progetto di promo-commercializzazione co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, giunto alla sua terza annualità. Infine, si conferma l’accordo di promozione turistica per alcuni Comuni e Unioni di Comuni con cui il Consorzio Visit Ferrara già collabora, tra cui l’Unione Valli e Delizie.

E’ stato ricordato che dall’inizio dell’anno a oggi, il Consorzio ha già partecipato a tre importanti eventi fieristici: dalla BIT Milano 2025 (9-11 febbraio), che rappresenta il più importante appuntamento fieristico del turismo in Italia, all’EncountER MICE Workshop – Bologna (17 febbraio) dedicato alla promozione dell’Emilia-Romagna come destinazione d’eccellenza per congressi ed eventi. Si è appena conclusa la F.RE.E Monaco 2025 (19-23 febbraio), la più importante fiera turistica del sud della Germania, con focus sul turismo all’aria aperta.

Nei prossimi mesi, il Consorzio continuerà la sua attività di promozione attraverso la partecipazione a numerosi eventi fieristici e workshop, rafforzando la visibilità. Tra le principali novità del 2025, Visit Ferrara ha avviato una sinergia con la DMC del Comune di Ferrara, InFerrara, nell’ambito del progetto Vacanze Natura e Cultura. Grazie a questa collaborazione, è stato attivato un ufficio stampa internazionale focalizzato sui mercati di Germania, Austria, Svizzera (Area DACH), Benelux (Olanda e Belgio) e Francia, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività del territorio nei confronti dei turisti stranieri.

Proseguiranno le attività già consolidate, come le visite guidate Raccontare Ferrara e Raccontare il Castello, il programma didattico Classe di Visit, le attività di comunicazione e l’organizzazione di press tour per giornalisti.