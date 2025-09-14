Turismo lento nelle oasi, c’è il maxi progetto

Intercettare i visitatori amanti del turismo lento. Va in questa direzione la valorizzazione della delizia del Verginese e le Anse Vallive, che sono state protagoniste di queste nuove concezioni turistiche, ciò in linea con gli importanti investimenti in corso, volti a valorizzare sia le Oasi di Porto Bacino di Bando che le Oasi Trava. Sono diversi gli interventi posti in essere dall’ammin aree umide, patrimonio naturalistico del territorio portuense per tutelare la biodiversità, con particolare attenzione alla flor palustri. Un intervento importante si è da poco concluso e ha visto la riqualificazione della ciclovia denominata "Bruno Traversari", nel tratto tra le oasi Trava di Portomaggiore e le Anse Vallive di Ostellato: un progetto di circa 240.000 euro finanziato per 218.500,00 con fondi regionali. Sono programmati a inizio settembre gli interventi di realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento tra le due Oasi, che distano tra loro meno di un chilometro in linea d’aria e sul quale qualche anno fu edificata dall’Ispra, tramite il progetto internazionale Life Falcon, una torretta per la nidificazione del Falco Grillaio, la cui popolazione si è ridotta di oltre il 90% nell’ultimo secolo, nel tentativo di incentivare il ripopolamento di questo piccolo rapace. La pista ciclabile si sviluppa in sede propria, con percorso su argini parzialmente inerbiti, all’interno delle due oasi limitrofe e pertanto lontano dalla viabilità veicolare, ma che negli anni ha perso la propria fruibilità. L’intervento prevalente di riqualificazione dell’intero tracciato è costituito dalle opere di manutenzione straordinaria necessarie per ripristinare la sicurezza e la percorribilità del tracciato della pista ciclabile, in modo che possa tornare a essere totalmente fruibile da parte dei visitatori. Il progetto è poi completato con la posa di arredo urbano e portabiciclette da posizionarsi a servizio dei punti di sosta per l’utenza.