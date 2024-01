Turismo, lidi star in provincia. Superati i livelli ante pandemia

COMACCHIO

Comacchio e Lidi registrano il miglior risultato a livello provinciale in termini di flussi turistici. A testimoniarlo sono i dati del Report dell’economia ferrarese 2023 dell’osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. Un’ulteriore conferma rispetto ai dati dell’osservatorio turistico della Regione Emilia-Romagna. Secondo quanto emerge dal report, la città lagunare e le sue località balneari non solo sono tornate ai livelli del 2019 (ultimo anno pre Covid) in termini di presenze turistiche, ma li hanno addirittura superati di qualche punto percentuale. E questo non può che essere un risultato positivo per la costa, che si dimostra attrattiva anche nei mesi antecedenti e successivi alla stagione balneare.

Ecco alcuni numeri ricavati dalla tabella relativa a Turismo – arrivi e presenze nel periodo tra gennaio e settembre 2023. Nel complesso, si sono registrati 285.829 arrivi di turisti: + 0,9% sul 2022 (quando già si erano registrati dati lusinghieri in termini di presenze) e + 4,5 sul 2019 (ultimo anno pre Covid). In aumento anche la voce pernottamenti che raggiunge i 2.053.648 con un + 3,5% rispetto al 2019, mentre si denota un -2,6% rispetto al 2022. Suddividendo i numeri tra arrivi di turisti italiani e turisti stranieri, dalla tabella emerge un +5,4% di turisti italiani rispetto al 2019 e un - 2,1% rispetto al 2022. Importante è la percentuale relativa ai turisti stranieri: +0,9% rispetto al 2022 e +4,5% rispetto al 2019. Dati che evidenziano la tenuta e il miglioramento degli arrivi turistici sul litorale comacchiese che, come si legge nel report, ha visto "ritornare i valori pre-covid sia il numero di turisti che il numero di pernottamenti addirittura incrementati di qualche punto percentuale; ciononostante continuano ancora a mancare all’appello parecchi turisti stranieri che pare abbiano però accorciato i periodi di permanenza sulla costa". A questi numeri vanno associati quelli di novembre 2023 ufficializzati dalla Regione, che registrano un risultato importante anche sul periodo autunnale: in questo periodo hanno inciso eventi come Sagra dell’Anguilla e iniziative di Halloween, e un meteo clemente che hanno contribuito ad attrarre turisti e visitatori nel Comacchiese.

v.f.