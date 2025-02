Turismo, nel 2024 oltre 2 milioni di visitatori: "Rispetto all’anno precedente 90mila in più"

Una crescita notevole e strutturale del turismo sul territorio. È questo il quadro restituito dai dati presentati e analizzati ieri a Palazzo Bellini di Comacchio, dove si è riunito il Tavolo del Turismo che ha avuto ospite l’assessore regionale Roberta Frisoni. Davanti a una folta platea di rappresentanti delle associazioni degli operatori di settore, oltre ai risultati raggiunti da Comacchio e dai suoi Lidi negli ultimi mesi, si è parlato anche delle strategie di sviluppo in programma.

Tra i relatori, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, l’assessore a Turismo e Cultura Emanuele Mari, il direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna Emanuele Burioni, la coordinatrice di Destinazione Turistica Romagna Chiara Astolfi e la presidente di Po Delta Tourism Patrizia Guidi. Dopo l’introduzione della dirigente comunale Barbara Rovetti, il sindaco Negri ha posto l’accento sui "dati molto positivi della stagione turistica 2024, superiori a quelli dell’anno precedente, e ancor di più rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico, che riflettono una crescita notevole e strutturale e danno merito all’importante lavoro dei nostri operatori privati, nonostante le grandi difficoltà, e a quello di questa Amministrazione, che da anni sta lavorando intensamente in sinergia con loro e con la Regione per favorire l’offerta turistica del nostro territorio, che è molto variegata".

A fornire i numeri, l’assessore Emanuele Mari, che ha ricordato come "le presenze turistiche nel 2024 sono state 90mila in più rispetto all’anno precedente, ancora una volta superiori ai 2 milioni". Numeri in crescita ad ogni livello della variegata proposta turistica, come per i musei e per l’escursionismo: "Il Museo Civico del Delta Antico ha superato le 21mila presenze annue – ha proseguito Mari - e, addirittura, 40mila sono state le visite nelle valli con le crociere, soglia mai raggiunta prima. Senza dimenticare strutture museali altrettanto importanti, come il Museo Remo Brindisi, che, pur con numeri minori, presenta anch’esso una crescita costante di accessi".

Per l’assessore regionale Frisoni, "Comacchio e il Ferrarese, con il Parco del Delta del Po, hanno moltissimo da offrire a coloro che cercano nella vacanza un’occasione per vivere a stretto contatto con la natura", e ha evidenziato l’obiettivo della Regione "di lavorare a fianco delle istituzioni locali e degli operatori economici, per mettere in valore i tanti punti di forza di questo territorio, anche sul piano della comunicazione".

Valerio Franzoni