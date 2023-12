Turismo, nuovi itinerari per Villa Mensa

Con le Delizie Estensi di Palazzo Comunale e di Villa Mensa, Copparo è fra i territori protagonisti del ‘Ducato Estense’, il progetto finanziato e coordinato dal ministero della Cultura, per la valorizzazione culturale e turistica dei territori compresi tra Emilia-Romagna e Toscana - Garfagnana che costituivano il Ducato Estense. L’obiettivo del progetto, preceduto dalla fase di ‘Cantiere Estense’, è rispondere alla necessità di uno strumento di governance volto a favorire la progettazione di itinerari turistici tematici che colleghino tra loro i luoghi estensi e a facilitare l’accesso alle informazioni turistiche attraverso le piattaforme che saranno messe a disposizione. La giunta ha approvato il Protocollo d’Intesa interregionale per disciplinare la gestione delle azioni inerenti la promozione e la valorizzazione turistica del Ducato Estense, che avrà durata fino all’intero 2026. La sua sottoscrizione prevede un accordo la cui finalità è quella di aderire ad un progetto coordinato di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del paesaggio, dei beni, delle tradizioni attraverso un’azione condivisa che viene avviata con la realizzazione di un Programma unitario per la gestione degli strumenti di identità visiva dei territori del Ducato Estense.

Valerio Franzoni