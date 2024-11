Turismo, parla la Regione: "Sui dati un errore tecnico, gli imprenditori collaborino"

Non poteva non arrivare la replica dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Dopo la presa di posizione del sindaco Alan Fabbri e dell’assessore, Matteo Fornasini – una conferenza stampa nella quale i dati forniti da viale Aldo Moro sulle presenze turistiche in città sono stati profondamente rivisti al rialzo – puntuale la replica. Due premesse. La Regione ammette due errori. Il primo, si legge nelle dichiarazioni dell’amministratore, "è un mero errore tecnico che si è verificato nel momento in cui sono stati inseriti nella banca dati". Tuttavia, tiene a precisare Corsini, "non appena abbiamo saputo dell’errore abbiamo informato l’assessore al Turismo del Comune di Ferrara e già i dati di ottobre riporteranno il riallineamento". Il secondo problema riguarda invece "una novantina di alberghi che, da inizio anno, non comunicano i loro dati alla Regione". Dunque, anche da parte di viale Aldo Moro arriva la conferma che ci sono strutture – e non poche, in rapporto al numero complessivo ferrarese – che non forniscono correttamente i dati. "Ovviamente – prosegue Corsini – questo non permette un’elaborazione corretta e vogliamo fare un appello agli imprenditori perché è importante che riprendano la loro collaborazione a beneficio del sistema turistico del ferrarese e di tutta la regione. La rilevazione delle presenze e degli arrivi è importante per studiare l’andamento turistico anche al fine di calibrare gli interventi e le politiche territoriali, per migliorare sempre più il settore e anche per fare correttivi quando necessario". D’altra parte "crediamo che il turismo dell’Emilia-Romagna abbia ancora molto da dire e offrire, che sia un asset di sviluppo e crescita fondamentale". In questa logica si inserisce la volontà dell’amministrazione regionale di "puntare alla nostra regione come a un’unica grande destinazione turistica". L’approvazione di questa legge – sempre di ambito emiliano-romagnolo – risale al 2016. Una scelta politica che Corsini rivendica. Anche perché si tratta di "una scelta che ha premiato anche Ferrara e il ferrarese collocate all’interno della Destinazione Turistica Romagna, attraverso progetti e investimenti a 360 gradi. Per noi non ci sono mete di serie A o di serie B, ma c’è un intero territorio da valorizzare e quando i risultati arrivano ne siamo entusiasti perché vuol dire che tutti insieme, amministrazioni, enti pubblici e privati, abbiamo fatto bene il nostro lavoro". Nel metodo – utilizzato da Fabbri e Fornasini per riequilibrare i numeri forniti dagli uffici statistici della Regione, ossia prendere in considerazione le maggiori entrate registrate sulle tasse di soggiorno – Corsini non ci sta. "Fare delle rilevazioni basandosi sulla tassa di soggiorno non è statisticamente corretto – eccepisce –: non possiamo avere da qui il numero delle presenze. Per questo la Regione da anni ha elaborato, affidandosi a esperti, un sistema robusto, capace di restituire una fotografia vera dell’andamento turistico emiliano-romagnolo". Sui dati turistici, chiude Corsini, "bisogna fare chiarezza ed essere precisi, anche perché andiamo a toccare il lavoro e la vita di tante persone e famiglie in un comparto strategico per la Regione, sul quale, in questi ultimi dieci anni, abbiamo puntato tantissimo con risultati importanti, basti pensare all’aumento del Pil dal 9 al 12%".

f. d. b.