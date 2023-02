Turismo, patto con i tedeschi "Noi la capitale delle due ruote"

A Monaco la conferenza stampa con 25 giornalisti della stampa tedesca dove si rinsalda il legame storico tra Ferrara e Germania nel segno della bicicletta e sulle prospettive turistiche. Il rapporto è ulteriormente consalidato grazie alle doppie date di Bruce Springsteen. Da capitale delle biciclette a capitale del turismo lento, questo lo slogan perfetto per l’iniziativa che si è svolta a Monaco. Con i suoi oltre 210 chilometri di piste ciclabili e i circa 90 chilometri interamente pianeggianti da percorrere in sella per raggiungere il mare, Ferrara si conferma capitale del turismo lento. E poi l’arte e la cultura, con la mostra Rinascimento a palazzo Diamanti, e un rapporto stretto e già avviato con la Germania, e con la Baviera in particolare, quest’anno ulteriormente consolidato dalla condivisione delle tappe del tour europeo di Bruce Springsteen. Questo il percorso tracciato dal sindaco Alan Fabbri l’altra sera davanti a un pubblico di 25 giornalisti tedeschi, a Monaco, in un evento stampa che ha coinvolto i Comuni e i rappresentanti istituzionali di Ferrara, Ravenna e Comacchio. L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto di comarketing Vacanze Natura e Cultura, in collaborazione con Apt e moderato dal giornalista italo-tedesco Stephan Gander. Presenti anche l’assessore regionale Andrea Corsini e il presidente della Destinazione turistica Romagna, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. A tutti i giornalisti, oltre alla proiezione delle immagini della città, con gli scatti realizzati da Pierluigi Benini, sono state anche consegnate - in una sacca targata Unesco - cataloghi, mappe turistiche, contatti e pubblicazioni redatte appositamente in tedesco.