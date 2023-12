"Turismo, più iniziative nella bassa stagione"

"La stagione turistica si è allungata a Comacchio e si posiziona al 26° posto nella lista dei comuni turistici (base Istat del 2022) per creazione di valore aggiunto (434.710.142 euro)". Un risultato importante per il presidente della delegazione Ascom a Comacchio Gianfranco Vitali, che rilancia sulla necessità di "intensificare il ventaglio di eventi (da Pasqua ad ottobre) con una particolare attenzione al Tour de France che toccherà anche la nostra regione – con un paio di tappe – tra il 29 giugno ed il 1° luglio del 2024, con evidenti ricadute sulla nostra costa. Un evento di portata internazionale di fatto inferiore per risonanza mediatica solo alle Olimpiadi o ai Mondiali di calcio". A sostegno della proposta, il presidente dell’associazione di categoria, imprenditore del litorale comacchiese, porta i numeri del turismo sul territorio: "La nostra Provincia nei primi 10 mesi 2023, in base ai dati Istat, ha registrato 2.594.000 presenze di cui 2.068.000 a Comacchio. Una sostanziale tenuta rispetto al 2022 e crescita del 3,3% sul 2019. La quota stranieri che a Comacchio è del 38,6 % rispetto al 24% del resto della costa emiliano-romagnola".

Vitali registra una buona performance dei campeggi e villaggi turistici con 1.254.000 presenze (il 28 % del totale delle presenze dei campeggi della Regione): un settore in salute che sta sostenendo importanti investimenti per rimanere al passo del mercato stimati in 10 milioni all’anno solo nel nostro Comune". Da qui, l’importanza di ampliare il numero di iniziative per attrarre visitatori e turisti anche nel periodo di bassa stagione. Ascom Confcommercio tra l’altro proprio a dicembre del 2022 in un suo convegno nella città del Trepponti aveva sottolineato l’esigenza di allungare in modo strutturale la stagione: un trend che si andato evidenziando con percentuali positive che si confermate da marzo scorso (+70,2% sullo stesso mese del 2022), in aprile (+8,8%), in maggio (+14,7) e fino a settembre (+2%). "Occorre intensificare gli eventi di bassa stagione da Pasqua ad ottobre – ribadisce il presidente della delegazione Ascom di Comacchio – per raggiungere l’obiettivo delle 200 giornate di apertura".

Valerio Franzoni