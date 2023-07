Turismo, record sulle spiagge di Comacchio: Si punta alla ’Comunità marina’

Attraggono da soli 70 milioni di presenze turistiche, il 17% delle presenze complessive in Italia, i comuni di Alghero, Arzachena, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste, che fanno parte del G20 Spiagge. Di fronte ad un annunciato record di presenze durante la stagione balneare 2023, sindaci e amministratori dei territori facenti parte del network, hanno affrontato una scadenza attesa e ricercata. Ieri sono stati sentiti in audizione nella X commissione parlamentare sulla proposta di legge per lo ‘Status delle Comunità Marine’. Si concretizza così, un lungo percorso di almeno tre anni che ha consentito di presentare al parlamento una proposta condivisa e trasversale. La X Commissione sarà il primo dei passaggi per lo Status. È una legge che riguarda tutte le regioni italiane. Compresa Comacchio e il suo litorale. "Confido che attraverso il passaggio in X Commissione permanente – commenta Emanuele Mari, assessore al Turismo del Comune di Comacchio – si arrivi quanto prima alla definizione e riconoscimento formale dello Status di Comunità Marine, così da mantenere elevati gli standard di accoglienza turistica e risolvere le problematiche dovute all’ingente pressione abitativa del periodo estivo. Tra i temi su cui è prioritario ragionare, la ridefinizione dei trasferimenti allo Stato dei fondi legati all’Imu che oggi, a Comacchio, ammontano a 11 milioni annui. Parliamo del 40% dell’Imu, risorse che potrebbero essere investite su Comacchio e la sua riviera, dove passiamo da 20mila abitanti in bassa stagione a 200mila in piena stagione turistica".