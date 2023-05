Turismo, tesori da scoprire Itinerari che vengono alla luce Così è ‘La Ferrara nascosta’

di Francesco Franchella

Spesso l’archeologia urbana dà risultati sorprendenti, ma è raro che questi siano visibili al pubblico. "Quasi sempre le scoperte rimangono sconosciute ai cittadini e ai turisti, perché quanto scoperto viene in seguito reinterrato". È così che Chiara Guarnieri, archeologa della Soprintendenza, introduce ‘La Ferrara Nascosta’, il nuovo progetto di itinerari archeologici ferraresi, che vuole rendere visibile ciò che, per ovvie ragioni storiche, è oggi invisibile. Si tratta di una guida sul patrimonio archeologico urbano, voluta dalla soprintendenza e dal Comune, composta da 13 video documentari, realizzati dalla casa di produzione cine-televisiva ferrarese ‘Pubbliteam’, con il produttore il produttore esecutivo Gianluca Cestari, il giornalista e autore Corrado Magnoni e la redattrice Giulia Amitrano.

"Ferrara è oggetto di scavi archeologici, che spesso forniscono risultati sorprendenti – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – con questo progetto vogliamo rendere fruibile e valorizzare al meglio il nostro patrimonio". Nel patrimonio, si trovano anche quei documenti e quelle immagini storiche inseriti nei documentari in post-produzione, materiale reso disponibile dalla soprintendenza e dai Musei d’Arte Antica del Comune. "Questi materiali – aggiunge la conservatrice archeologa del comune, Francesca Acqui – hanno un’importanza fondamentale, perché si relazionano in maniera netta alla storia culturale e sociale di Ferrara". Come anticipato, il progetto ‘La Ferrara Nascosta’ si concretizza in alcuni documentari, che da oggi saranno raggiungibili attraverso la pagina YouTube del Comune di Ferrara, ma anche con una serie di QR-code stampati su 15mila pieghevoli, disponibili nei musei e negli info-point di Ferrara. Dopo le riprese dei siti archeologici durante i mesi invernali, con l’ausilio anche di immagini aeree, si è arrivati a proporre due interessanti percorsi: uno medievale, fatto di 5 tappe da scoprire in sequenza o singolarmente per un totale di 2 km (15 minuti a piedi), e uno rinascimentale, con 8 tappe in 5 km e 30 minuti di camminata. In particolare, l’itinerario medievale passa dalla Torre dei Leoni, piazza Savonarola, via Ragno, Porta Paola e dal monastero di Sant’Antonio in Polesine. L’itinerario rinascimentale, invece, è stato realizzato tra il Castello, piazza della Cattedrale, il Vòlto del Cavallo, il Giardino di Eleonora di Aragona (secondo piano del Castello), i palazzi Paradiso e Schifanoia, via Baluardi (Porta d’Amore) e negli spazi dello scavo della Delizia Belfiore. Importante è anche la promozione del progetto: è stato realizzato un episodio di Icarus Ultra, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena fino a 15 repliche settimanali e, domenica alle 9, sul canale Cielo di TivùSat e sul digitale terrestre. Protagonista, la conduttrice Filippa Lagerback, con la rubrica ‘Le vie Green di Filippa’, per la quale ha intervistato le archeologhe Chiara Guarnieri, Flavia Amato e Francesca Acqui.