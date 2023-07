Turismo, un quadro a luci e ombre Meno arrivi ma più pernottamenti "Maggio nero, colpa del maltempo"

di Federico Malavasi

Calano gli arrivi ma aumenta la durata della permanenza sul territorio. Il tutto in un contesto in cui il ritorno ai numeri pre-pandemia appare una strada ancora in salita. È una fotografia dalle molte sfaccettature quella scattata dalla Regione sull’andamento del turismo nel primo semestre del 2023. Per capire i trend e le variazioni, soprattutto in raffronto con il 2019, anno di riferimento pre-Covid, è bene partire dai dati più generali. Stringendo il focus su Ferrara, nei primi sei mesi dell’anno il capoluogo ha accolto 72.785 turisti italiani e 20.448 stranieri. Per quanto riguarda i primi, lo scostamento sul 2022 segna un +11,8%, mentre i raffronto con il 2019 vede una caduta di 3,6 punti percentuali. Il tonfo è ancora più sensibile se si analizza le presenze di stranieri, -27% rispetto a quattro anni fa. In crescita del 44,2%, invece, se si confronta con il 2022. Considerando il dato complessivo, il calo rispetto all’era pre-Covid è del 10%, mentre rispetto al 2022 si cresce del 17,6%. Lo studio si concentra poi sui pernottamenti tra le mura estensi. Il dato complessivo risulta in crescita del 20,8% rispetto al 2022 e del 3,1% rispetto al 2019. L’aumento dei pernottamenti a fronte del calo delle presenze rispetto all’epoca pre-pandemia tende ad assumere la seguente chiave di lettura: arriva meno gente, ma quella che viene passa più giorni in città. Ampliando per un attimo lo spettro di analisi, la provincia nella sua interezza cresce sul 2022 per quanto riguarda i turisti (+14,2%), ma cala sul 2019 (-0,7%). Capitolo pernottamenti, da Cento al mare si tocca il +15,2% sul 2022 e il +14,6% sul 2019.

Tornando invece al capoluogo, lo studio di viale Aldo Moro scorpora il dato complessivo mettendo sotto la lente l’andamento mese per mese. Per quanto riguarda le presenze turistiche, l’agognato superamento dei livelli pre-pandemia lo si tocca solo tra gennaio e febbraio (rispettivamente +7,9 e +6,5). Dopo, si torna a scendere a due cifre: -11% a marzo, -15,8% ad aprile, -21,8 a maggio. Interessante ‘spulciare’ l’andamento di maggio, sia dal fronte degli arrivi che da quello dei pernottamenti. Si è trattato di un mese di luci e ombre: da una parte, portava con sé il traino del concerto evento di Bruce Springsteen. Dall’altra è stato segnato dal maltempo e dall’alluvione in Romagna. Venendo ai numeri, come turisti maggio 2023 ha segnato un -21,8% sul 2019 e un -1,9% sul 2022 (i mesi precedenti, a onor di cronaca, hanno tutti portato a casa il segno più con il record di gennaio a +55%). Non va meglio per i pernottamenti: -18,6% rispetto al maggio 2019 e -6,9% sullo stesso mese del 2022. Allargando lo sguardo a tutti gli altri mesi, il dato torna invece a sorridere. La serie è in crescita sia nel confronto con il 2019 che con il 2022.

Sebbene nel loro complesso i dati possano non sembrare particolarmente lusinghieri, a darne una lettura a tinte meno fosche è Davide Bellotti, matematico e imprenditore del settore del turismo. "Nel complesso – spiega – emerge una crescita della permanenza media in città. Ormai superiamo le due notti,e il quadro è complessivamente positivo. Analizzando le singole città della regione, il dato di permanenza di Ferrara è in linea con quello di Bologna". Bellotti ricorda poi come maggio sia stato pesantemente inficiato dal maltempo e dall’alluvione. "Hanno inciso molto – chiarisce –, soprattutto sulla presenza di italiani. Se avessimo avuto un maggio ‘normale’, avremmo registrato numeri diversi". Per quanto riguarda la costa, ha invece giocato un ruolo notevole "la Pentecoste, che è una vacanza lunga per i tedeschi che riempiono i campeggi. Quest’anno è caduta in maggio". Nel complesso, l’imprenditore vede comunque il bicchiere mezzo pieno e "un risultato discreto su cui lavorare". Lo scoglio rimangono però le presenze dall’estero. "Ferrara ha ripreso terreno e superato i dati del 2019 per quanto riguarda il mercato italiano – conclude –, mentre non ha ancora del tutto recuperato sull’estero. Occorre quindi definire meglio il prodotto e promuovere insieme l’immagine e la commercializzazione del territorio".