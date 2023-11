Turista annegato, c’è l’accordo per il risarcimento ai familiari

I familiari di Mirko Balzanelli, il turista veronese di 36 anni annegato a Lido degli Estensi il 20 agosto del 2020, verranno risarciti. L’accordo con l’assicurazione della cooperativa di salvamento che operava nella zona al momento della tragedia è stato raggiunto a margine del procedimento penale per il decesso dell’uomo. La somma stabilita è al momento top secret. Quel che si sa è che andrà ai congiunti della vittima, i genitori e i cinque fratelli. Del raggiungimento dell’accordo risarcitorio è stato preso atto ieri mattina in udienza preliminare davanti al gup Carlo Negri, il quale ha aggiornato l’udienza al 9 gennaio per verificare il completamento della procedura. Una volta andato in porto il risarcimento, le parti civili usciranno dal processo. Sempre in quella data, il gup valuterà eventuali richieste di riti alternativi per poi passare alla discussione.

Sette gli imputati accusati di omicidio colposo. Davanti al giudice sono finiti due militari della Capitaneria di porto e cinque operatori del servizio di salvamento attivo sulla costa nei mesi estivi (l’accordo risarcitorio riguarda soltanto i bagnini e non i militari). Sotto la lente della procura una buca non segnalata, presunte carenze nella comunicazione dei soccorsi, negligenze nelle procedure di salvataggio e alcune ferite forse provocate dalle eliche di un natante. La tragedia di Balzanelli si è consumata in un giovedì di sole di tre anni fa. Il 36enne aveva raggiunto il Lido degli Estensi per trascorrere una giornata di relax al mare. Intorno alle 16.30 era entrato in acqua. Mentre passeggiava nel tratto di mare tra i bagni Oro e Italia, è incappato in una buca. Sentendosi mancare l’appoggio sotto i piedi, ha iniziato ad annaspare e, nel giro di pochi istanti, è stato inghiottito dal mare.

f. m.