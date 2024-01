Turista annegato. Gli imputati scelgono i riti

Si dividono le strade giudiziarie dei sette imputati per la morte di Mirko Balzanelli, il turista veronese di 36 anni annegato a Lido degli Estensi il 20 agosto del 2020. Nel corso dell’udienza preliminare di ieri, si è tenuta la scelta dei riti con i quali hanno deciso di essere processati. Tre degli imputati (i militari della capitaneria di porto e uno dei responsabili del salvataggio) hanno scelto di essere processati in rito abbreviato, i primi previo interrogatorio, l’altro a seguito del deposito di alcuni documenti e dell’esame di un testimone. Gli altri quattro imputati, tutti operatori del servizio di salvamento attivo sulla costa nei mesi estivi, hanno scelto di discutere l’udienza preliminare, ‘giocandosi’ il proscioglimento o il rinvio a giudizio. Nel corso dell’udienza davanti al gup Carlo Negri si è registrata anche l’uscita dal processo delle parti civili (i fratelli, il padre e la madre della vittima), in quanto già risarcite del danno patito. La tragedia di Balzanelli si è consumata in un giovedì di sole di tre anni e mezzo fa. Il 36enne aveva raggiunto il Lido degli Estensi per trascorrere una giornata di relax al mare. Intorno alle 16.30 era entrato in acqua. Mentre passeggiava nel tratto di mare tra i bagni Oro e Italia, è incappato in una buca. Sentendosi mancare l’appoggio sotto i piedi, ha iniziato ad annaspare e, nel giro di pochi istanti, è stato inghiottito dal mare. Al centro del procedimento sono finite la buca non segnalata, presunte carenze nella comunicazione dei soccorsi, negligenze nelle procedure di salvataggio e alcune ferite forse provocate dalle eliche di un natante. Il caso tornerà in aula il 14 maggio.

f. m.