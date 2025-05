Turista annegato in mare, due rinviati a giudizio

Saranno il responsabile organizzativo del servizio di salvamento e il facente funzione sul posto a dover rispondere della morte di Mirko Balzanelli, il turista 36enne di Verona annegato il 20 agosto 2020 mentre faceva il bagno al Lido degli Estensi. Il primo punto fermo sulla lunga e complessa vicenda giudiziaria nata da quella tragedia è arrivato all’ora di pranzo di ieri, con la sentenza del giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il tribunale era chiamato a valutare la posizione di sette imputati, tutti accusati a vario titolo di omicidio colposo per il decesso del turista, entrato in acqua per cercare refrigerio e mai riemerso. Al termine delle indagini, condotte dal pubblico ministero Andrea Maggioni, le strade processuali degli imputati (difesi dagli avvocati Sara Bruno, Federico Carlini, Renzo Oppi, Monica Pedriali e Maria Costanza Lodi) si erano subito separate. Tre di loro avevano scelto il rito abbreviato (si tratta di due operatori della capitaneria di porto e del responsabile di zona del servizio di salvataggio), mentre due bagnini e i due vertici della cooperativa di salvamento avevano optato per il rito ordinario, con discussione dell’udienza preliminare. Il verdetto del giudice, letto intorno alle 13.30 di ieri, contempla due rinvii a giudizio, due non luogo a procedere per i bagnini coinvolti e tre assoluzioni per i militari della capitaneria e per il responsabile di zona della società di salvamento.

I fatti. Quel giorno Balzanelli si trovava in spiaggia a Estensi per trascorrere qualche ora di relax, approfittando della chiusura per ferie della ditta di famiglia, specializzata in arredi. Il turista veronese, intorno alle 16.30 di quel maledetto 20 agosto, era entrato in acqua per rinfrescarsi. Mentre passeggiava nell’acqua bassa nel tratto di mare tra i bagni Oro e Italia, è però incappato in una buca. Sentendosi mancare l’appoggio sotto i piedi, ha iniziato ad annaspare e, nel giro di pochi istanti, è stato inghiottito dal mare. Sulla vicenda fu subito aperto un fascicolo e al centro dell’inchiesta finì l’intera filiera del soccorso in mare. La lente degli inquirenti si focalizzò su diversi aspetti, da quella buca non segnalata alle presunte carenze nella comunicazione dell’emergenza, fino alle presunte negligenze nelle procedure di salvataggio. Ora, a quasi cinque anni dai fatti, il giudice ha stabilito che a rispondere di quella tragedia in dibattimento debbano essere soltanto i vertici del servizio di salvamento in quel tratto di spiaggia. La prima udienza dibattimentale è fissata per il 6 ottobre davanti al giudice Giuseppe Palasciano.

Federico Malavasi