Turisti americani a lezione di tortellini

CENTO

Si chiama Donald Govoni e si potrebbe definire come l’ambasciatore della cucina centese in America. Cittadino centese ma residente a pochi chilometri da Chicago dove lavora come professore di chimica, aveva i nonni di Bevilacqua e Renazzo. Govoni da da 9 anni porta a Cento comitive di americane per fargli assaggiare la nostra cucina ma facendogli mettere anche le mani nella farina, alla scoperta della pasta fatta a mano imparando qualcosa da rifare, una volta tornati in patria, sia dal punto di vista culinario ma anche dello stile di vita più sano. Per Govoni è una vera mission, orgoglioso delle sue radici e voglioso di far assaporare i veri gusti emiliani a chi arriva da oltreoceano, esattamente dalla zona di Juliet e dintorni, nei pressi di Chicago. "Solo così possono davvero capire il vero gusto delle pietanze italiane che conoscono, solo lontanamente, tramite i ristoranti italo-americani o quando qualcuno di loro viene a casa mia in america - dice - oltrettutto a Juliet ci sono anche tanti di origini italiane che però hanno perso le ricette delle nonne e io non volevo che perdessero le loro tradizioni così ho iniziato a organizzare questi viaggi". Un’arte che lui ha imparato molto giovane.

"Vedevo sempre cucinare la mia nonna, tra sapori e profumi indimenticabili. A 18 anni iniziai a fare la sfoglia con lei - ricorda - fare questi viaggi e cucinare io i piatti tipici emiliani è per me anche un modo per mantenere vivo questo legame e non perdere la tradizione anche a migliaia di km da casa. Poi ci fu un corso di cucina che mi chiesero di tenere nel noto Jungle Jim’s International Market di Juliet, dove ho fatto assaggiare i sapori di casa mia e da lì l’idea di portare direttamente a Cento e sul territorio emiliano, chi voleva assaggiare questi sapori veri, nella loro terra". E prosegue. "Se a Chicago ho esportato il modo originale di fare i tortellini, portando qui queste persone, posso fargli capire anche la filosofia che c’è detro al fare la pasta, fargli capire i sapori ma anche che la gustosità di piatti cucinati in modo molto più semplice rispetto quelli americani che spesso sono appesantiti e con sapori che coprono tutto". Piatti apprezzati anche per essere più indicati per la salute. "Spesso vengono a Cento con una valigia vuota per poi riempirla dei prodotti locali - prosegue - mi chiedono infatti di poter acquistare, ad esempio, la pasta, il formaggio, aceto balsamico ed entrano nelle drogherie apprezzandone anche lo stile di bottega e dicendo ‘wow’". Tour a Cento e nel territorio circostante alla scoperta di prosciutto, anguille, vino ma anche le bellezze delle città, che ha come punto focale l’hotel Europa, andando in cucina dove gli chef Claudio e Paolo Zuffi mostrano loro come si fa la pasta fresca, facendoli anche provare. "Questo è un tipo di turismo che potrebbe essere sviluppato ulteriormente proponendosi di più - puntualizza - ma senza snaturare il luogo".

Laura Guerra