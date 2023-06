Turisti, boom nel ’ponte’ Oltre 2.300 al Castello e 2.250 a palazzo Diamanti

Nel fine settimana del 2-4 giugno sono stati oltre 2.300 gli ingressi al Castello - che si prepara a nuove mostre - e quasi altrettanti a palazzo dei Diamanti, che fino al 19 giugno ospiterà la mostra ‘Rinascimento a Ferrara’, con opere da tutto il mondo. I numeri emergono dal monitoraggio continuo dei dati sugli afflussi. Nel dettaglio la fortezza estense ha accolto da venerdì (festa della Repubblica) a domenica 2.323 visitatori. Palazzo dei Diamanti ha segnato invece 2.249 presenze, con una particolare concentrazione di visitatori venerdì (998 ingressi), quando - in occasione della festività - l’esposizione è rimasta aperta fino alle 23.30. "Nuove iniziative straordinarie abbiamo previsto – annuncia l’assessore Marco Gulinelli – per ampliare le potenzialità di visita, anche e soprattutto nell’imminenza della chiusura della mostra, che si avvia a segnare decine di migliaia di presenze complessive". Completano il quadro delle presenze: gli accessi del week end a palazzo Schifanoia (con 1.011 ingressi), al museo della Cattedrale (294) e a Casa Ariosto (203). Intanto al Castello si sono concluse proprio ieri le mostre: IX Premio Fondazione VAF e ‘Carlo Guarienti. La realtà del sogno’, realizzate dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il servizio Musei d’arte del Comune di Ferrara. In queste ore si lavora al disallestimento di entrambe le rassegne, in vista della prossima esposizione, dedicata al celebre scultore ferrarese Arrigo Minerbi, che aprirà a luglio. Minerbi è firma di opere come la grande porta bronzea del duomo di Milano, e, a Ferrara, tra le altre cose, della Vittoria del Piave a palazzo Municipale e dell’altorilievo che orna l’Acquedotto monumentale.