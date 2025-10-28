“Addio palafitte dei turisti maleducati, l’Isola dell’amore risplende”

Goro (Ferrara), 28 ottobre 2025 –

Sabato 25, c’è il sole anche sull’isola dell’Amore. Sacchetti, rastrelli e pinze. Un esercito di volontari sulla spiaggia, all’ombra del faro. Alla regia Plastic Free Emilia e Veneto, con la partecipazione di Fiumare.

Una bella giornata per l’isola che è tornata a splendere, l’ambiente resprira. Quasi un battesimo del fuoco, nei giorni scorsi il comune di Goro è entrato a pieno titolo nel mondo di Plastic Free. Proprio a Goro, nella spiaggia del faro, ogni anno i volontari si riversano per pulire l’arenile dell’ondata di rifiuti che vengono riversati dal mare. Lasciati anche dai turisti che si accampano nelle tende e nelle costruzioni fatte di legno che innalzano in tutta l’isola dell’Amore. “E’ vietato, ma ogni anno il fenomeno si ripete. Tra l’altro è anche pericoloso”, spiega Erik Scabbia, il guardiano del faro, località incantata che spesso è meta anche delle gite dei bambini e degli alunni delle scuole della zona. Sono stati proprio i piccoli di Bosco Mesola a lasciare disegni a tema in una delle ultime escursioni.

Le iniziative di Palstic Free in provincia di Ferrara

Solo nel 2025, Plastic Free in provincia di Ferrara ha già realizzato 36 iniziative tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte dedicate ai mozziconi, coinvolgendo complessivamente 1.018 volontari e rimuovendo oltre 8 tonnellate di rifiuti. A questi eventi si aggiungono 40 sensibilizzazioni scolastiche che hanno raggiunto 2.109 studenti e 7 sensibilizzazioni cittadine con 585 partecipanti, a testimonianza di una provincia sempre più attiva, consapevole e unita nella tutela dell’ambiente. Prosegue così l’impegno della provincia di Ferrara nella lotta all’inquinamento da plastica.

Al tavolo il sindaco Marika Bugnoli e Irene Turola referente Plastic Free Goro

L’impegno del comune di Goro per l’ambiente

Goro ha ufficialmente firmato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato che dal 2019 promuove in tutta Italia iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete per la tutela dell’ambiente. Al tavolo il sindaco Marika Bugnoli e Irene Turola, referente Plastic Free per Goro. Un momento di gioia, un giorno nel segno dell’ambiente. Tra i Comuni della provincia, Ferrara e Terre del Reno si sono inoltre distinti ottenendo il riconoscimento ’Comune Plastic Free 2025’ per le loro buone pratiche ambientali, a conferma di un territorio sempre più virtuoso e impegnato nella sostenibilità. Una firma storica, questo è stato il commento del sindaco Marika Bugnoli al termine della mattinata: “Rappresenta un impegno concreto per il nostro territorio. Goro è una realtà fortemente legata al mare e alla pesca. Proteggere l’ambiente significa tutelare la nostra identità e il futuro delle nuove generazioni. Desidero esprimere un sincero ringraziamento e le mie congratulazioni alla nostra concittadina Irene Turolla, nuovo referente Plastic Free per Goro, per aver accettato con entusiasmo questo ruolo. Il suo impegno rappresenta un esempio positivo di cittadinanza attiva e di amore per il nostro paese, valori che rendono Goro una comunità unita e attenta al futuro”.

L’assessore all’Ambiente Giacomo Pandini ha aggiunto: “Abbiamo fortemente voluto questa adesione per rafforzare le politiche ambientali già avviate. Sostenibilità non significa solo ridurre i rifiuti, ma costruire insieme ai cittadini una consapevolezza nuova, che parta da gesti quotidiani e responsabili”. Il protocollo d’intesa prevede una collaborazione continuativa tra Comune e Plastic Free per promuovere politiche e azioni volte a ridurre l’uso della plastica monouso, diffondere buone pratiche ambientali, organizzare pulizie e passeggiate ecologiche.