Tutela dei minori stranieri Arrivano i ’Tutori del tempo’ "Accoglienza e integrazione"

di Francesco Franchella

"I minori stranieri non accompagnati affluiscono sempre più numerosi sul nostro territorio". Lo fa sapere l’associazione TnT – Tutori nel tempo. E, a fronte di una maggiore affluenza, è necessario un maggior numero di tutori legali. Sì, perché questi ragazzi (tutti maschi) arrivano dai più disparati paesi e spesso senza genitori o qualsivoglia tutore. Arrivano dall’Albania, dal Magreb, dagli stati dell’Africa centro occidentale, dal Pakistan, dal Bangladesh…Arrivano cercando accoglienza e integrazione, che richiedono – è ovvio – chi accolga e chi integri. In questo ambito, a Ferrara, è presente la già citata TnT. L’associazione, nata alla fine del 2016, ha da poco un nuovo direttivo e una nuova presidente, Marzia Marchi, che ha preso il posto di Paola Scafidi, ora vice presidente. "Abbiamo bisogno – spiega Marchi – di dare visibilità e slancio all’attività dell’associazione, che fornisce un supporto ai tutori legali. I tutori, ricordiamolo, sono volontari, a titolo gratuito". Per diventare tutori è necessaria una specifica formazione, al termine della quale si viene iscritti a un elenco del tribunale dei minori di Bologna. L’associazione TnT, quindi, offre assistenza e supporto ai già tutori o agli aspiranti tali. Per contattare i volontari dell’associazione, basterà mandare una mail a [email protected] Come fa sapere la neopresidente, la primissima necessità è quella di "attrarre nuove persone, che possano iscriversi all’associazione". Ma sono i minori stranieri non accompagnati? Sono minorenni stranieri che arrivano in Italia senza un adulto di riferimento che ne assuma la tutela legale. Il tutore volontario – come spiega Paola Scafidi – è un soggetto formato che, a titolo gratuito, assume (dopo un giuramento) sia la rappresentanza legale del minore sia quella che viene definita "genitorialità sociale": insomma, il tutore dev’essere un adulto in grado di affiancare il minore costruendo con lui una relazione e ascoltando le sue esigenze, all’insegna della comprensione. Costituisce, infine, un raccordo fondamentale tra il minore e tutto il sistema dell’accoglienza. Questo, fino alla maggiore età. Al momento, l’associazione conta 18 soci, tutti abilitati tutori, con alcune tutele in essere e altre in attesa di giuramento. Chiaramente, TnT coopera con altre organizzazioni come Cidas, Asp e la Città del Ragazzo – Equipe Ponteggia, ovvero la struttura che accoglie fisicamente i minori. "Vogliamo migliorare la cooperazione – continua Marchi – e aprire un dialogo con tutte le realtà organizzate di cittadini stranieri residenti sul territorio". L’ultimo, ma non ultimo, degli obiettivi consiste nel migliorare la gestione delle tutele, "attraverso un rapporto costante con il tribunale dei minori di Bologna, ma anche con il Sai (Sistema accoglienza integrazione)".