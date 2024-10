Tutela del suolo e più qualità nel nuovo Pug

CENTO

Il Comune di Cento e quelli dell’Alto ferrarese stanno lavorando per la realizzazione del Piano urbanistico generale Alto Ferrarese (Pug) e cioè lo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale e introdotto dalla Legge Regionale 24/2017, al quale tutti i Comuni si devono adeguare, mettendo ora in programma due incontri con la popolazione. Lunedì 28 alle 21 in sala Zarri, dunque, ci sarà un incontro pubblico partecipativo con i cittadini, durante il quale sarà illustrato il percorso propedeutico alla redazione del Piano che interesserà tutto l’Alto ferrarese. "I Comuni dell’Alto Ferrarese hanno scelto di procedere con la redazione di un Piano intercomunale, ovvero che interesserà tutto il territorio dei Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda – spiega la municipalità centese - Si tratterà di un Piano che dovrà tenere in debita considerazione le differenze presenti in un territorio così vasto, ma che sarà coordinato e gestito con un unico apparato normativo ed un’unica strategia territoriale. Il percorso verso la nuova pianificazione urbanistica è un momento particolarmente delicato, stimolante e importante, durante il quale le amministrazioni comunali hanno bisogno della partecipazione della popolazione che risiede o in qualche modo interagisce con il territorio interessato".

Spiegano quindi, che il processo di dialogo è volto a sondare e raccogliere proposte, problemi, segnalazioni ed elementi positivi in particolare sullo spazio pubblico, quindi parchi, strade, percorsi ciclabili pedonali, e sui servizi: scuole, servizi comunali, spazi per lo sport, per l’aggregazione, servizi socio-assistenziali ed altri ancora. All’incontro sarà possibile assistere anche on line dal link indicato sulla pagina del comune per poter partecipare alla redazione del PUG che sarà il nuovo strumento di governo del territorio dei Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda e del quale i Comuni si stanno dotando per migliorare la qualità del territorio. Qualche giorno prima, invece, giovedì 24 ottobre alle 14 in sala del ìConsiglio ci sarà l’incontro partecipativo con l’associazionismo, un incontro tecnico per la trattazione preliminare del tema "Terzo Settore – Il volontariato – lo sport – la città da vivere". "Riteniamo utile precisarne la finalità – specifica la municipalità centese - che è quella di completare il quadro conoscitivo diagnostico su queste tematiche, ritenute particolarmente rilevanti per il territorio in oggetto. Si tratta di un incontro operativo nel quale confidiamo che possano pervenire suggestioni e informazioni utili". Alcuni degli obiettivi del Pug sono il contenimento del consumo del suolo, il suolo legato alla prevenzione del dissesto idrogeologico, favorire la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia.

Laura Guerra