Tutela del suolo. Infrastrutture e sicurezza, una svolta green

Progettare un primo processo di costruzione di un nuovo ambito tecnico, tecnologico, scientifico, dedicato al tema della tutela del suolo, con l’obiettivo di intercettare azioni di prevenzione e contenimento degli effetti naturali. Sono questi i punti al centro dell’accordo siglato ieri dal Direttore generale Anbi, Massimo Gargano e dal presidente e dal consigliere delegato di Ferrara Expo e RemTech Expo, Andrea Moretti e Silvia Paparella.

Obiettivo, mettere a sistema le eccellenze scientifiche ed economiche del Paese, anche attraverso un laboratorio a scala 1:1 ovvero uno spazio volto a rappresentare porzioni di territorio ed applicare tecnologie innovative. Il modello metterà a sistema non solo le azioni da implementare a livello di riorganizzazione territoriale, ma anche le strategie di comunicazione, informazione e divulgazione rivolte alla popolazione su operazioni di messa in sicurezza. "I Consorzi di bonifica stanno realizzando opere per circa 2 miliardi, ma è evidente che non basta. Sono necessari investimenti per evitare pesanti conseguenze all’economia del Paese: dal 2013 al 2021 si sono spesi 20 miliardi di euro per riparare i danni post-emergenze, che sono solo una parte delle conseguenze negative per un territorio. Bisogna aumentare la capacità di resilienza delle comunità attraverso infrastrutture ecocompatibili e multifunzionali, consapevoli dei molteplici interessi che, salvaguardando le priorità di legge, gravano sulla risorsa idrica: è da questa consapevolezza, che nasce il nostro impegno con Remtech", spiega Francesco Vincenzi.

"Questo accordo getta le basi per una pianificazione ampia che si pone come obiettivo quello di promuovere la cura del territorio e del suolo attraverso la valorizzazione di tecniche e tecnologie innovative che saranno, in occasione della prossima edizione di RemTech Expo a Ferrara a settembre, fruibili e tangibili attraverso un vasto laboratorio esperienziale. Vogliamo in questo modo sensibilizzare tutti i comparti e gli stakeholder interessati e operanti su questa importante e attuale tematica", conclude Silvia Paparella, general manager RemTech Expo.