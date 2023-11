Tutela delle robinie, targa per gli operatori

In occasione della Giornata nazionale degli alberi oggi alle 12, avrà luogo nel sagrato della chiesa di San Girolamo in via Savonarola una cerimonia di scoprimento della targa in riconoscenza dell’attività di monitoraggio, manutenzione e tutela delle robinie a cura dell’associazione Garden Club con il contributo economico di Confindustria Emilia Area Centro. Il monitoraggio è stato affidato a Progetto Verde di Giovanni Morelli mentre la manutenzione alla ditta Treeclimber di Vittorio Pagnoni.