Tutelare chi segnala violazioni, un incontro rivolto alle imprese

Il Laboratorio Aperto in collaborazione con Colin & Partners ha organizzato un momento di formazione in presenza dedicato alle imprese del territorio, agli enti e alla pubblica amministrazione. L’Appuntamento per questo incontro è dalle 17 alle 18.30 all’ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10). Il workshop dal titolo ‘Whistleblowing e aspetti pratici’ approfondirà la direttiva 20191937 sul whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

La norma subordina al numero di dipendenti l’entrata in vigore delle prescrizioni: le imprese con più di 249 dipendenti entro il 15 luglio di quest’anno, mentre coloro che hanno tra i 50 e i 249 dipendenti entro il 17 dicembre e prende in considerazione più tipologie di soggetti coinvolti. Il relatore sarà l’avvocato Alessandro Cecchetti, socio e manager Colin & Partners. Al termine dell’incontro i relatori saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande da parte del pubblico. La partecipazione all’incontro dedicato a queste importante direttiva è gratuita.