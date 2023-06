"Tutelare la Sacca dai danni del granchio blu"

"Tutelare l’ecosistema della Sacca di Goro, contrastando la presenza del granchio blu". È questa la richiesta, affidata ad una interrogazione rivolta alla giunta Bonaccini, di Marco Mastacchi. Il capogruppo regionale di Rete Civica ricorda come "in questi giorni è in atto una vera e propria invasione della specie alloctona del granchio blu, un crostaceo che sta mettendo a repentaglio gli investimenti degli acquacoltori in quelle aree: il granchio reale blu si nutre particolarmente di pesce e molluschi, tra cui le vongole, la cui predazione progressiva porterebbe in poco tempo al tracollo di un intero comparto che rappresenta un’eccellenza nell’ambito dell’imprenditoria privata, occupando gran parte della forza lavoro presente nell’area del Delta del Po". Una situazione che è stata sollevata nei giorni scorsi da presidenti e rappresentanti delle cooperative che operano nella Sacca di Goro, che hanno riscontrato pesanti danni all’interno delle loro concessioni. Quindi, è forte la preoccupazione per un comparto produttivo in cui operano cinquanta cooperative, che impiegano 1.800 persone. Da qui l’interrogazione di Mastacchi che incalza la giunta Bonaccini per conoscere "in che modo intenda attivarsi, coinvolgendo anche i dipartimenti delle locali Università, le associazioni della pesca rappresentate nella Consulta Ittica regionale, le start-up ed ogni altro soggetto ritenuto utile al contrasto di questa calamità, a tutela di questo eco sistema particolarmente fragile e sensibile, come appunto è la Sacca di Goro, considerato che l’allevamento di vongole e mitili rappresenta un polo fondamentale per l’economia locale, impegnata da sempre nelle attività di pesca e di allevamento ittico e coinvolgendo nel contempo le istituzioni competenti al fine di individuare tutte le azioni indispensabili a preservare gli equilibri dell’ecosistema marino".